EnBW, Radar Cyber Security und Rhebo Industrial Continuity bilden europäische Allianz für 360°-Cybersicherheit kritischer Infrastruktur / Auch die Wasserpumpe ist ein Angriffsziel für Hacker (FOTO)

Karlsruhe, Leipzig, Wien (ots) - Unternehmen aus der kritischen Infrastruktur

stehen mit Blick auf Cybersicherheit vor großen Herausforderungen: Nicht nur die

klassische IT, sondern auch immer mehr sensible Produktionsbereiche (Operation

Technology, OT) müssen vor Angriffen aus dem Netz geschützt werden. Ein neues

Angebot macht es nun möglich, beides zu verknüpfen und ganzheitlich abzusichern.

Dazu haben sich der Cybersicherheitsanbieter EnBW Full Kritis Service (FKS)

sowie die europäischen Technologiehersteller Radar Cyber Security und Rhebo

Industrial Continuity zusammengetan.



Digitalisierung braucht intelligenten Schutz





Hackerangriffe machen längst nicht mehr am Desktop-PC von Mitarbeiter*innenhalt: Pumpen und Hähne von Wassernetzbetreibern etwa sind digitalisiert, um siefernsteuern zu können. Die zur Automatisierung verbauten OT-Komponenten und-Sensoren sind jedoch meistens nicht ausreichend gegen Angriffe geschützt oderwerden gar nicht überwacht. Bei einem Angriff kann es deshalb zu einemProduktions- oder Versorgungsausfall kommen. Das neue Angebot von EnBW FKS,Radar Cyber Security und Rhebo Industrial Continuity schafft jetzt einintegriertes Lösungsangebot, das die Brücke zwischen IT und OT schlägt.Im Cyber-Sicherheit-Center der EnBW bündeln die Partner künftig ihre Kompetenzenund verknüpfen Advanced Threat Detection, Log-Daten-Analyse sowie VulnerabilityManagement & Compliance mit Network Condition Monitoring,Netzwerk-Verhaltensanalyse und Endpoint Detection & Response. Das ermöglichtumfassende Sicherheitsservices für Kunden und die partnerschaftliche Entwicklungneuer Produkte. Dazu gehört beispielsweise das neue EnBW Cyber SecurityMonitoring Cockpit, das die Daten und Analysen von Rhebo und Radar CyberSecurity zielgruppen- und bedarfsgerecht aufbereitet und Kunden die schnelleReaktion auf Vorfälle ermöglicht.Die Kombination der Produkte macht den UnterschiedDas integrierte Angebot richtet sich an Produzenten und Versorger in denBereichen Energie, Wasser und Gesundheit sowie Industriekunden, die ihre IT undLeittechnik vor Cyberangriffen schützen müssen - und zwar im Einklang mit dem inFreigabe befindlichen Deutschen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sowie der ISO 27000." Mit unserem Angebot können Unternehmen kritischer Infrastruktur ihreCybersicherheits-strategie ganzheitlich auf die Fernwirk- und Netzleittechnikausweiten ", sagt Frank Brech, Leiter EnBW Full Kritis Service.Ali Carl Gülerman, CEO von Radar Cyber Security, ergänzt: " Mehrere europäische