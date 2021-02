NEXE gibt bekannt dass der Xoma Superfoods Onlineshop „AUSVERKAUFT!“ ist

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 8. Februar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), freut sich bekannt zu geben, dass der Online-Shop von XOMA Superfoods, über welchen das Unternehmen erst seit dem 5. Februar seine selbstentwickelten Kapseln den Verbrauchern anbietet, bereits vollständig ausverkauft ist.

XOMA Superfoods ist das erste kommerzielle Produkt, das NEXE auf den Markt bringt. Es handelt sich dabei um einen löslichen Kaffee mit mittelkettigen Triglyceriden (MCT).

CEO Darren Footz erklärte: "Wir sind sehr erfreut, dass unser erstes kommerzielles Angebot in so kurzer Zeit komplett ausverkauft ist. Obwohl es sich um ein Pilotprogramm für das Unternehmen handelt, um die Dynamik, die mit dem Betrieb eines Online-Shops verbunden ist, besser zu verstehen, sind wir überwältigt von dem Interesse, das wir für unseren XOMA Superfoods-Launch erhalten haben. Dies hat unsere These bestätigt, dass die Kombination aus Kaffee und Superfoods, in diesem Fall MCT-Öl, verpackt in unserer vollständig kompostierbaren und selbstentwickelten Kapsel, angenommen wird. Wir stehen nun vor dem erfreulichen Problem, nicht nur mehr Kaffee und MCT-gefüllte Pods auf den Markt zu bringen, sondern auch unser Superfoods-Portfolio zu erweitern."

NEXE Innovations bedankt sich herzlich bei allen Kunden für ihre Einkäufe und freut sich darauf, weitere Kaffee- und MCT-gefüllte Pods auf den Markt zu bringen sowie weitere Superfoods SKUS in das Sortiment aufzunehmen.

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich pflanzenbasierter und kompostierbarer Materialien sowie fortschrittlicher Produktinnovationen mit Sitz in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen hat als eines der ersten eine patentierte, vollständig kompostierbare und pflanzenbasierte Kaffeekapsel für die Verwendung in den gängigen Kapsel-Kaffeemaschinen entwickelt. Der patentierte NEXE-Pod wurde entwickelt, um die erheblichen Umweltbelastungen zu reduzieren, die durch herkömmliche Kaffeekapseln verursacht werden (über 40 Milliarden Plastik-Kapseln werden jedes Jahr weggeworfen). Mit mehr als 35 Mio. US-Dollar (Eigenkapital und staatliche Finanzierung) und über fünf Jahren Forschung und Entwicklung ist NEXE gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten auf dem Markt für portionierten Kaffee und darüber hinaus zu erfüllen.