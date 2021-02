BERENBERG belässt 1&1 Drillisch AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Usman Ghazi

Analysiertes Unternehmen: 1&1 Drillisch AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für 1&1 Drillisch angesichts eines neuen Angebots zur vorübergehenden Nutzung des O2-Mobilfunk-Netzes auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das volle Ausmaß der finanziellen Vorteile für den Mobilfunkkonzern sei größer als die zunächst vom Unternehmen veranschlagten 30 Millionen Euro, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die erste Kursreaktion dürfte schon klar positiv ausfallen. Die Aktien könnten dann aber in den Bereich von 25 bis 30 Euro steigen, sobald größere Vorteile ersichtlich werden./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 07:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.