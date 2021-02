WARBURG RESEARCH belässt 1&1 Drillisch AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jonas Blum

Analysiertes Unternehmen: 1&1 Drillisch AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat 1&1 Drillisch nach einer abgeschlossenen Prüfung durch die EU-Kommission über den National-Roaming-Streit mit Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Es sei wahrscheinlicher geworden, dass 1&1 das neue, verbesserte Angebot von Telefonica Deutschland zur vorübergehenden Nutzung seines Mobilfunk-Netzes akzeptiere, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren hätten dann endlich mehr Klarheit hinsichtlich der Ambitionen von 1&1 für ein 5G-Netz und der damit zusammenhängenden Kosten./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.