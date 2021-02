Corona-Krise im Mittelstand: Belastungen im Januar 2021 durch Lockdown, Lage dennoch stabil Frankfurt am Main (ots) -

Die Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen treffen damit im Januar etwa 220.000 Unternehmen mehr als bei der letzten Befragung im September 2020, aber deutlich weniger als während des ersten Lockdowns vom April 2020 (450.000). Zu diesem Zeitpunkt waren 80 % der kleinen und mittleren Unternehmen von der Corona-Krise betroffen. Aktuell melden fast alle Wirtschaftsbereiche deutlich niedrigere Betroffenheit als im vergangenen Frühjahr, neben dem Verarbeitenden Gewerbe (71 % ggü. 84 %) und dem Bau (55 % ggü. 75 %) bemerkenswerterweise auch die Dienstleistungsunternehmen (67 % ggü. 80 %). Lediglich im Groß- und Einzelhandel tätige mittelständische Firmen spüren ähnlich starke Auswirkungen wie im ersten Lockdown (83 % ggü. 84 %).



Viele Unternehmen haben aus dem Vorjahr gelernt und mit Kreativität und Flexibilität Anpassungen bei ihren Geschäftsmodellen vorgenommen. Dieser (notgedrungene) Ideenreichtum zahlt sich jetzt aus. Zwar machen aus Nachfragerückgängen resultierende Umsatzeinbußen unter allen möglichen Lockdown-Folgen den Unternehmen nach wie vor am häufigsten zu schaffen. Der Anteil davon betroffener Unternehmen ist allerdings merklich gesunken und liegt nun bei 45 % (April 2020: 58 %). Parallel dazu sind auch Liquiditätsschwierigkeiten aktuell für einen geringeren Anteil der Mittelständler (33 %) ein Problem als im Frühjahr vergangenen Jahres (44 %). Dabei gibt jedes dritte mittelständische Unternehmen an, über liquide Mittel zu verfügen, mit denen es noch maximal zwei Monate überstehen würde (April 51 %). Sollte sich an der aktuellen Lage nichts ändern, verfügen weitere 35 % der Mittelständler derzeit noch über ausreichend Liquidität für zwei bis zwölf Monate, bis die Geschäftstätigkeit eingestellt werden müsste - ein noch komfortables Polster. 29 % melden sogar grundsätzlich ausreichende Reserven (19 %).