Der Versicherungsvermittler PRINAS MONTAN weitet sein Beratungsangebot beim Mieterschutz aus. Das Unternehmen offeriert Mietern und Mitarbeitern des Wohnungsunternehmens Vonovia ab sofort digitale Absicherungslösungen zu Sonderkonditionen. PRINAS MONTAN ist einer der führenden firmenunabhängigen Versicherungsvermittler für Belegschaftskunden in Deutschland. Zunächst werden im Rahmen der Kooperation Hausrat- und private Haftpflichtversicherungen angeboten. Für eine kundenfreundliche und volldigitale Abschlussstrecke arbeitet PRINAS MONTAN nun mit dem Digitalversicherer ELEMENT Insurance AG mit Sitz in Berlin zusammen.



"Wir freuen uns, dass wir künftig eng mit ELEMENT und Vonovia zusammenarbeiten und damit neue, kundenorientierte Lösungen und Services offerieren können", erklärt Alexander Vogel, der bei PRINAS MONTAN für den Vertrieb verantwortlich ist und zur Geschäftsleitung gehört. "Mieter und Mitarbeiter von Vonovia erhalten modernen, lückenlosen Versicherungsschutz und professionelle Beratung und Service auf allen Kanälen. Durch den hohen Digitalisierungsgrad profitieren sie außerdem von besonders günstigen Konditionen."



"Der Verzicht auf eine private Haftpflicht- und eine Hausratversicherung kann bei Schäden zu einem existenzbedrohenden Ausmaß führen", sagt Daniela Renner, Leiterin Versicherung bei Vonovia. "Durch die Kooperation mit PRINAS MONTAN erweitern wir unser Portfolio sinnvoll und stärken den Bereich der Versicherungen. Davon profitieren unsere Mieterinnen und Mieter sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen."



"Mit Vonovia haben wir einen weiteren starken Partner von unseren volldigitalen Versicherungslösungen überzeugen können", so Dr. Christian Macht, CEO von ELEMENT. "Unsere digitale Expertise wird perfekt von der langjährigen Erfahrung in Vermittlung und Kunden-Service von PRINAS MONTAN ergänzt. Zusammen ist es uns so gelungen, Lösungen direkt auf die Bedürfnisse der Mieter und Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens anzupassen, um diese bestmöglich abzusichern."