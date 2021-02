---------------------------------------------------------------------------

GFT expandiert im asiatisch-pazifischen Markt und eröffnet Nearshore-Entwicklungszentrum in Vietnam



- GFT setzt geografische Expansion und Diversifikation fort

- Kompetenzzentrum für Kernbankensysteme der nächsten Generation mit Nearshore-Entwicklung eingerichtet



- Asien-Pazifik ist Epizentrum einer Revolution im Digital Banking; virtuelles Banking treibt Wachstum



- GFT hat vollständig digitale, cloud-native Mox-Bank in Hongkong aufgebaut

Stuttgart, 08. Februar 2021 - GFT setzt seine Strategie der Diversifikation in neue Märkte fort, folgt seinen Kunden und expandiert im asiatisch-pazifischen Markt. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den globalen Finanzzentren Singapur und Hongkong sowie ein neues Nearshore-Entwicklungszentrum in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam, eingerichtet. Seine Expertise konzentriert sich auf Cloud-Technologien und Kernbankensysteme der nächsten Generation.



Der asiatische Bankenmarkt erlebt eine digitale Revolution: Mehr als 50 neue digitale Banken, die in den nächsten drei Jahren an den Start gehen sollen, werden die dortige Finanzdienstleistungslandschaft komplett verändern. In Verbindung mit dem zunehmenden Einsatz neuer Technologien und dem Angebot neuer Services ist der Markt für GFT äußerst vielversprechend. Das Unternehmen ist auf IT-Dienstleistungen und Softwareentwicklung für die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche sowie die Fertigungsindustrie spezialisiert.



"Die Expansion im asiatisch-pazifischen Markt ist für uns der nächste logische Schritt in unserer Wachstumsstrategie", erklärt Marika Lulay, CEO von GFT. "Viele unserer Kunden verstärken ihre Aktivitäten in Asien. Unser Ansatz besteht seit langem darin, unseren Kunden und Partnern zu folgen, denn wir wollen ihr bevorzugter Komplettanbieter sein - unabhängig davon, wo sie tätig sind. Die große Innovationsdynamik, die wir derzeit bei asiatischen Banken beobachten, macht diesen Schritt noch zwingender. Wir sind außerdem überzeugt, dass die neuen Trends, die wir dort gerade sehen, auch nach Amerika und dann nach Europa übergreifen werden. Die Erfahrung, die wir jetzt in Asien sammeln, wird uns in die Lage versetzen, unsere Kunden auf der ganzen Welt auch weiterhin bei der Nutzung der neuen Möglichkeiten des Digital Banking zu unterstützen."