Orpha Labs AG leitet "Compassionate-Use"-Programm mit ORL-101 für Patienten mit Leukozyten-Adhäsions-Defizienz Typ II (LAD-II) ein

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Dies Woche wird erster Patient in Israel mit

ORL-101 behandelt



Die Orpha Labs AG hat heute den Start ihres "Compassionate-Use"-Programms

bekannt gegeben, mit dem ORL-101 Ärzten zur Verfügung gestellt wird, die

Patienten mit Leukozyten-Adhäsions-Defizienz Typ II (LAD-II) behandeln. ORL-101

ist eine neuartige Darreichungsform einer hochreinen L-Fucose, die derzeit für

die Behandlung von LAD-II-Patienten in der Entwicklung ist.



Das israelische Gesundheitsministerium (MOH) genehmigte die Verwendung von

ORL-101 für LAD-II-Patienten im Rahmen des Compassionate-Use-Programms von Orpha

Labs. Orpha Labs wird voraussichtlich in Kürze LAD-II-Patienten in eine

Phase-III-Studie aufnehmen.







sagte: " Wir freuen uns sehr, diesen Fortschritt bekannt zu geben. ORL-101 ist

das erste Produkt, das im Rahmen eines "Compassionate-Use"-Programms für

LAD-II-Patienten zugelassen wurde. Damit sind wir unserem Ziel ein wenig näher

gekommen, Produkte für Patienten mit extrem seltenen Erkrankungen in die

klinische Entwicklung zu bringen. "



Die FDA hat ORL-101 den Status einer seltenen pädiatrischen Erkrankung ("Rare

Pediatric Disease Designation") für die Behandlung von Patienten mit LAD II

erteilt. Wenn die FDA den neuer Arzneimittelantrag ("NDA") für ORL-101 für

Patienten mit LAD II genehmigt, berechtigt das das Unternehmen möglicherweise

zum Erhalt eines Priority Review Vouchers ("PRV"). Dieser kann eingelöst werden,

um eine vorrangige Prüfung für einen nachfolgenden Vermarktungsantrag zu

erhalten.



Informationen zu Leukozyten-Adhäsionsdefizienz Typ II (LAD-II)



LAD-II (OMIM # 266265) ist ein autosomal rezessiver primärer Immundefekt mit

defekter spontaner NK-Zellen-Zytotoxizität, der eine mäßige bis schwere

neurologische Entwicklungsverzögerung verursacht. Als Gendefekt bei

LAD-II-Patienten wurden verschiedene Mutationen im SLC35C1-Gen nachgewiesen, das

für den GDP-Fucose-Transporter 1 kodiert. Dieser Transporter vermittelt die

GDP-Fucose-Aufnahme in Golgi-Vesikel, und seine Dysfunktion führt zum Fehlen von

fucosylierten Glykanen auf den Membranen der Zellen, was zum Verlust von E- und

P-Selektin-Liganden auf Leukozyten führt. Dies hat zur Folge, dass zirkulierende

Leukozyten nicht mehr effizient zu den Infektionsstellen wandern können, was

wiederum eine anhaltende Leukozytose und wiederkehrende Episoden von

lebensbedrohlichen Infektionen verursacht.



Informationen zu Orpha Labs AG



Die Orpha Labs AG ist ein auf die Bedürfnisse von Patienten ausgerichtetes

Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung

und Bereitstellung wirksamer Medikamente für vernachlässigte, extrem seltene

Krankheiten (sog. orphan diseases) verschrieben hat. Unser Ziel ist es,

innovative Produkte anzubieten, die nicht nur die Überlebensraten, sondern auch

die Lebensqualität dieser Patientengruppen verbessern.



Orpha Labs AG

Haldenstrasse 5

CH-6340 Baar

Schweiz

UID: CHE-209.103.038



Alp Bugra Basat, MD

Chief Executive Officer

info@orpha-labs.com

+41 75 418 88 29



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434052/ORL_LOGO_Logo.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/152913/4832401

OTS: Orpha Labs AG





Der Gründer und Chief Executive Officer von Orpha Labs, Alp Bugra Basat, MD,sagte: " Wir freuen uns sehr, diesen Fortschritt bekannt zu geben. ORL-101 istdas erste Produkt, das im Rahmen eines "Compassionate-Use"-Programms fürLAD-II-Patienten zugelassen wurde. Damit sind wir unserem Ziel ein wenig nähergekommen, Produkte für Patienten mit extrem seltenen Erkrankungen in dieklinische Entwicklung zu bringen. "Die FDA hat ORL-101 den Status einer seltenen pädiatrischen Erkrankung ("RarePediatric Disease Designation") für die Behandlung von Patienten mit LAD IIerteilt. Wenn die FDA den neuer Arzneimittelantrag ("NDA") für ORL-101 fürPatienten mit LAD II genehmigt, berechtigt das das Unternehmen möglicherweisezum Erhalt eines Priority Review Vouchers ("PRV"). Dieser kann eingelöst werden,um eine vorrangige Prüfung für einen nachfolgenden Vermarktungsantrag zuerhalten.Informationen zu Leukozyten-Adhäsionsdefizienz Typ II (LAD-II)LAD-II (OMIM # 266265) ist ein autosomal rezessiver primärer Immundefekt mitdefekter spontaner NK-Zellen-Zytotoxizität, der eine mäßige bis schwereneurologische Entwicklungsverzögerung verursacht. Als Gendefekt beiLAD-II-Patienten wurden verschiedene Mutationen im SLC35C1-Gen nachgewiesen, dasfür den GDP-Fucose-Transporter 1 kodiert. Dieser Transporter vermittelt dieGDP-Fucose-Aufnahme in Golgi-Vesikel, und seine Dysfunktion führt zum Fehlen vonfucosylierten Glykanen auf den Membranen der Zellen, was zum Verlust von E- undP-Selektin-Liganden auf Leukozyten führt. Dies hat zur Folge, dass zirkulierendeLeukozyten nicht mehr effizient zu den Infektionsstellen wandern können, waswiederum eine anhaltende Leukozytose und wiederkehrende Episoden vonlebensbedrohlichen Infektionen verursacht.Informationen zu Orpha Labs AGDie Orpha Labs AG ist ein auf die Bedürfnisse von Patienten ausgerichtetesForschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklungund Bereitstellung wirksamer Medikamente für vernachlässigte, extrem selteneKrankheiten (sog. orphan diseases) verschrieben hat. Unser Ziel ist es,innovative Produkte anzubieten, die nicht nur die Überlebensraten, sondern auchdie Lebensqualität dieser Patientengruppen verbessern.Orpha Labs AGHaldenstrasse 5CH-6340 BaarSchweizUID: CHE-209.103.038Alp Bugra Basat, MDChief Executive Officerinfo@orpha-labs.com+41 75 418 88 29Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1434052/ORL_LOGO_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152913/4832401OTS: Orpha Labs AG