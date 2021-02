Global Hemp Group unterzeichnet endgültiges Abkommen hinsichtlich Erwerb von Kontrolle über strategische Wasserinfrastrukturaktiva in Colorado

Der Abschluss der Transaktion soll am oder um den 9. Februar 2021 herum erfolgen, sofern bestimmte Vorbedingungen erfüllt werden, einschließlich

- der Umstrukturierung bestimmter unbesicherter Schulden durch WSRC vor der Emission der GHG-Vorzugsaktien;

- der Durchführung der erforderlichen ersten Zahlungen durch GHG, um die Transaktion und eine andere Schuldenrestrukturierung abzuschließen (abgeschlossen).

Die vollständigen Details der Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Januar 2021. Sobald dies möglich ist, muss jede Partei der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) sämtliche erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen.

Der daraus resultierende Erwerb dieser WSRC-Vorzugsaktien ermöglicht GHG die Kontrolle über WSRC und insbesondere über dessen strategischen Wasserinfrastrukturaktiva, die ein fester Bestandteil des Projekts Colorado Hemp-Agro Industrial Zone (die „HAIZ“) des Unternehmens sein werden. Die dokumentierten historischen Bewertungen der 4.000 Acre-Feet umfassenden Wasserrechte und der damit in Zusammenhang stehenden Infrastruktur basieren auf Gutachten und technischen Berichten von MAI aus den Jahren 2013 und 2015, die zusammen einen Wert von mindestens 40.000.000 US-Dollar belegen. GHG hat zur Unterstützung dieses Gutachtens eine Drittpartei mit der Bewertung dieses ersten Evaluierungswertes beauftragt.

Die Colorado HAIZ wird im Namen von Innovative Hemp Technologies („IHT“) geschaffen werden. Das Hauptziel von IHT besteht in der Schaffung von „grünem“ und „leistbarem“ Wohnraum in einem Planned Unit Development (das „PUD“) unter Verwendung von Baumaterialien auf Hanfbasis, um den historischen Nachholbedarf in der Region zu decken, was die Entwicklung einer großflächigen Bewässerung und den Anbau von Industriehanf sowie die Herstellung von Bauprodukten und Textilien auf Hanfbasis umfassen wird. Dies wird die bestehenden Wasserrechte und Infrastrukturaktiva beträchtlich erweitern und gleichzeitig mehrere Cashflows für das Unternehmen generieren.