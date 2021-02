08.02.2021 / 10:26

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

FCR Immobilien AG



Im Company-Talk: Falk Raudies, Vorstand



"Kapitalerhöhung zu 10,80 Euro bietet Einstiegschance"

- "die neuen Aktien sind bereits für 2020 voll dividendenberechtigt"

- "Angebotspreis mit Abschlag zum Börsenkurs der vergangenen Monate und NAV von 11,26 Euro"



- "Mittelzufluss vollumfänglich für Immobilienzukäufe"

- "Immobilien für rd. 70 Mio. Euro im finalen Ankaufsgespräch"

- "Ziel des Wachstums ist es, den Unternehmenswert zu steigern"

Datum: 08.02.2021



Hintergrund



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Immobilieninvestor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien, ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG insgesamt aus rd. 90 Objekten. Die annualisierte Jahresnettomiete des Bestandsportfolios beläuft sich auf über 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der FCR-Website unter www.fcr-immobilien.de im Investor Relations-Bereich zur Verfügung steht. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.