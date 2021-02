HAUCK & AUFHÄUSER belässt ECKERT & ZIEGLER auf 'Buy'

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Aliaksandr Halitsa

Analysiertes Unternehmen: ECKERT & ZIEGLER

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Eckert & Ziegler auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Mit der von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) erhaltenen Zulassung zu einer Phase-III-Prüfung für das Gallium-68 basierte Radiodiagnostikum Pentixafor seien große Chancen verbunden, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte die Bewertung grundlegend verändern und sei in seinen Prognosen noch nicht reflektiert./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 07:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 08:08 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.