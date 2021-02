Kann die 1&1 Drillisch-Aktie ihre Kurssteigerungen nach dem Kurssprung fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Wegen des Preisstreites mit Telefonica Deutschland für die Benutzung von Netzkapazitäten musste der Mobilfunkdienstleister 1&1 Drillisch im vergangenen September die Gewinnaussichten für das laufende Jahr senken. Als Reaktion auf diese Gewinnwarnung stürzte der Kurs der im TecDAX gelisteten 1&1 Drillisch-Aktie (ISIN: DE0005545503) um 29 Prozent auf 18 Euro ab. In weiterer Folge konnte sich die Aktie wieder etwas erholen. Das Niveau vor dem Absturz liegt aber noch in weiter Ferne.

Auf die Nachricht, dass Telefonica Deutschland nun ein verbessertes Angebot zur Benutzung seines Mobilfunknetzes vorgelegt hat, das 1&1 Drillisch bis zum 19.2.21 annehmen muss, schnellte der Aktienkurs im frühen Handel des 8.2.21 zeitweise um nahezu 8 Prozent nach oben. In den neuesten Analysen wird die 1&1 Drillisch-Aktie mit Kurszielen von bis zu 40 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 25 Euro ansteigen (das 12 Monatshoch wurde am 14.8.20 bei 27,03 Euro erreicht), dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.