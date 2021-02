Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



05.02.2021 - Interview mit der tick Trading Software AG

'Wir sind für weiteres Wachstum unserer anspruchsvollen Kunden vorbereitet.'



Die tick Trading Software AG (tick-TS) hat am 29.01.2021 eine Ad-hoc- Mitteilung bezüglich einer Prognoseerhöhung veröffentlicht. Gemäß dieser Mitteilung erzielt die Gesellschaft zu diesem Veröffentlichungszeitpunkt basierend auf einer getroffenen Vereinbarung und einer Freigabe des Geschäfts durch den Aufsichtsrat einen Einmalerlös in Höhe von 550.000 EUR. Dieser Einmalerlös beruht auf einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines 'Start-Ups', dass sich zwischenzeitlich als erfolgreich herausgestellt hat. Mit dem Veröffentlichungszeitpunkt verzichtet tick-TS auf die Hälfte der Ansprüche aus dem vorgenannten Vertrag und erhält im Gegenzug den genannten Einmalbetrag als Ausgleichszahlung.



Der jetzt erzielte Erlös erlaubt nach Einschätzung der tick-TS keinen verlässlichen Rückschluss auf die Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher künftiger Erträge oder Erlöse aus den hälftig verbleibenden Rechten aus dem zuvor genannten Vertrag, da diese unter anderem von der weiteren Entwicklung des 'Start-Ups' und von sonstigen künftigen weiteren Ereignissen und Bedingungen abhängen. Äußerstenfalls könnten sich die zukünftigen Erlöschancen auf Null reduzieren.



Unter Einbeziehung dieses Einmalerlöses und der Annahme eines stabilen regulatorischen Umfelds sowie dem Fortbestand der erhöhten Handelsaktivität an den Börsen, hat das Management der tick-TS seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2020/2021 nach oben angepasst. Der Vorstand der Gesellschaft erwartet nun für das aktuelle Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite zwischen 2,10 Mio. EUR und 2,50 Mio. EUR (zuvor: 1,80 Mio. EUR bis 2,10 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund haben wir die Chance genutzt, um mit Gerd Goetz, einem Vorstand des Spezialsoftwareanbieters, zur aktuellen Ad-hoc-Mitteilung und zu den Perspektiven des Unternehmens ein Interview zu führen.