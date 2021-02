DAX – Der Optimismus ist zurück

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche in die Erfolgsspur zurückgefunden und kräftig zugelegt. Verantwortlich für die gute Stimmung der Anleger waren sowohl Hoffnungen auf Fortschritte bei den Corona-Impfungen als auch Nachrichten aus den USA. Dort wurde ein Treffen des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit republikanischen Senatoren positiv bewertet, zudem gab es Spekulationen über weitere Konjunkturhilfen. Für zusätzlichen Auftrieb sorgten einige Unternehmensnachrichten, zudem ließen die Sorgen über Marktverwerfungen nach den Kursturbulenzen bei GameStop und weiteren Werten aus der Vorwoche nach. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München vor.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) legte vier Tage in Folge zu, bevor ihm am Freitag etwas die Luft ausging. Im Wochenvergleich kletterte der Index um 4,6 Prozent auf 14.056,72 Punkte. Größte Indexgewinner waren Daimler mit einem Wochenplus von über 15 Prozent und Bayer mit mehr als 10 Prozent. Während der Autobauer von der Ankündigung, das Geschäft auf zwei eigenständige Unternehmen aufteilen zu wollen, profitierte, honorierten die Anleger beim Pharma- und Chemiekonzern eine weitgehende Einigung im Glyphosat-Streit in den USA. Dagegen brach der Kurs von Fresenius Medical Care auf Wochensicht um über 15 Prozent ein, die Investoren zeigten sich vom Gewinnziel des Dialysekonzerns regelrecht schockiert. Der MDax übersprang in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 32.000 Zählern und markierte mehrere neue Rekordstände, im Wochenvergleich verbesserte sich der Index um 4,2 Prozent auf 32.401,04 Zähler. Der TecDax stieg um 3,9 Prozent auf 3.507,04 Punkte. Neue Rekordhochs gab es beim m:access All-Share , im Wochenvergleich verzeichnet der Index einen Kurssprung um 4,7 Prozent auf 3.294,23 Zähler.

Daimler will die Truck-Sparte von den Pkws trennen – das kam an der Börse gut an. Im Bild: Das Daimler-Werk in Wörth am Rhein.