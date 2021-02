Bosch und Merck gewinnen den "Integrated Communication Award 2020/2021" / F.A.Z.-Institut verleiht Preise für die beste integrierte Kommunikation

Frankfurt (ots) - Integriertes Kommunikationsmanagement ist die Königsdisziplinder Unternehmens- und Marketingkommunikation. Das Zusammenspiel von Strategien,Maßnahmen, Botschaften und Erfolgsmessung ist die Basis für eine optimalePositionierung. Ganzheitlich agierende Mitarbeiter/innen sowie klareZielvorgaben der Unternehmensführung sind dabei neben Strukturen und Prozessenunerlässlich. Zwei Unternehmen zeigen, wie es geht und wurden dafür mit dem"Integrated Communication Award" ausgezeichnet: Die Robert Bosch GmbH in derKategorie Performance und die Merck KGaA in der Kategorie Prozessintegration.In einem mehrstufigen Auswahlprozess mit anschließender Jurybewertung wurdenauch in diesem Jahr wieder zwei Unternehmen als Sieger für die beste integrierteKommunikation gekürt. Beide haben gezeigt, wie eine ganzheitlicheUnternehmenskommunikation erfolgreich angestrebt und realisiert werden kann.

Die Robert Bosch GmbH behauptet sich in der Kategorie Performance . Das invielen Märkten führende Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit rund400.000 Mitarbeiter/-innen überzeugte die Jury durch eine professionelldurchdeklinierte Bewerbung, die ein hohes Maß an interner, interdisziplinärerund crossfunktionaler Integration der Kommunikationsfunktion belegt.Auszeichnungswürdig waren unter anderem eine differenzierteStakeholderadressierung beispielsweise durch den eigenen Bereich StakeholderDialogue sowie eine deutliche Zielorientierung der vorgestellten Kampagnen miteiner klaren Strategie-Roadmap.Die COMPA Strategy bildet den Rahmen für die Arbeit des Anfang 2019organisatorisch zusammengefassten Zentralbereichs Corporate Communications andGovernmental Affairs sowie der erweiterten internationalenKommunikations-Community bei Bosch. Die Jury honorierte die Formulierung undAbleitung der Kommunikationsstrategie aus der Unternehmensstrategie unterBeteiligung aller Kommunikator/-innen weltweit. Projekte werden zudem von derStrategie über die Umsetzung bis hin zur Evaluation abteilungsübergreifendrealisiert, wobei auch die breite Messung auf der Outcome-Ebene bemerkenswertist. Bosch sticht mit seiner Bewerbung durch eine mustergültige Umsetzungintegrierter Kommunikation hervor, die in ihrer detaillierten Ausarbeitung undUmsetzung auszeichnungswürdig ist.In der Kategorie Prozessintegration hob sich Merck von seinen Mitstreitern ab.Das globale, im DAX gelistete Wissenschafts- und Technologieunternehmen mitHauptsitz in Darmstadt führte im Januar 2020 sein maßgeschneidertes undinternational angelegtes Newsroom-Konzept Integrated Communication Center (ICC)ein. Es ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt für die Gesamtkommunikation und