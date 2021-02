Libero kündigt Arbeitsprogramm für 2021 an

Wichtigste Eckdaten

- Esperanza in San Juan (Argentinien): Die Oberflächenarbeiten beginnen umgehend. Im April werden im Anschluss Bohrungen über 5.000 Meter eingeleitet, die sich auf eine große Alteration mit Ausmaßen von 2,0 mal 1,2 Kilometern an der Oberfläche konzentrieren. Außerdem sind Step-out-Bohrungen ausgehend vom Entdeckungsbohrloch geplant, das auf 387 Metern - von der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs - 0,78 % Kupferäquivalent enthielt.

- Big Red in der Region Golden Triangle (BC, Kanada): Ab Juni werden oberirdische Kartierungen, Probenahmen und IP-Untersuchungen durchgeführt, gefolgt von Bohrungen über 5.000 Meter. Ziel ist die genauere Untersuchung der neuen Porphyrentdeckung im Jahr 2020 am Rand eines Bereichs mit porphyrischen Merkmalen, der einen Durchmesser von mehr als einem Kilometer aufweist.

- Big Bulk in der Region Golden Triangle (BC): Ab August werden Bohrungen über 2.000 Meter absolviert, um die Interpretationen zu prüfen, welchen zufolge das Ziel ein deutlich größeres Kalk-Alkali-Porphyr-System ist, das gekippt ist und eine hochgradigere Mineralisierung aus einer eigenständigen Mineralisierungsphase aufweist. Diese Mineralisierung war kein Ziel der historischen Bohrungen.

- Mocoa in Kolumbien: Der Schwerpunkt wird hier auf der Beantragung von Bohrgenehmigungen, der Einbindung der Gemeinde und dem Aufbau von langfristigen Beziehungen liegen.

„Unsere Pläne für 2021 bedeuten einen wesentlichen Fortschritt in der Strategie von Libero, durch Bohrungen in mehreren Rechtsgebieten ganzjährig einen Mehrwert zu schaffen, wobei die Betriebstätigkeit mit Blick in die Zukunft verfolgt wird. Bei Esperanza und Big Red werden wir Entdeckungen mit bedeutenden Zielgebiete, soliden Gehalten und einer an der Oberfläche vorliegenden Mineralisierung nachgehen. Bei Big Bulk ist unser Blick auf eine neue Entdeckung gerichtet. Erreicht werden soll diese durch Bohrungen auf der Grundlage neuer Interpretationen. Zuguterletzt werden wir die Erfahrung unseres Managements und unseres lokalen Teams beim Ausbau von Projekten in Lateinamerika einsetzen, um eine nachhaltige Projektentwicklung zur Erschließung des Wertes von Mocoa zu gewährleisten“, erklärt Chief Executive Officer Ian Harris. „Wir sehen dem Ausbau unserer Projektpipeline mit Kupfer-Porphyr-Lagerstätten in dem Bergbau freundlich gesinnten Rechtsgebieten entgegen. Sie besitzen Potenzial, sich in Zukunft zu bedeutenden Minen zu entwickeln.“