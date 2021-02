GBP/USD (noch) oberhalb von 1.37, EUR/USD aktuell leicht tiefer

Herzlich willkommen zu einer neuen Handelswoche.

Der U.S. Arbeitsmarktbericht vom Freitag war schwächer als erwartet und bestätigt somit die Instabilität der Wirtschaftserholung während die Notwendigkeit weiterer Stimuli gegeben ist. Der U.S. Dollar verzeichnete Verluste im Anschluss an den Bericht.

U.S. Finanzministerin Janet Yellen sagte am Sonntag, dass die USA in 2022 wieder Vollbeschäftigung erreichen kann, sofern ein ausreichend robustes Rettungspaket erlassen wird.