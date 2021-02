DEUTSCHE BANK belässt ALSTOM auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Alstom von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Integration von Bombardier stehe vor einem holprigen Start, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 06:58 / GMT