MORGAN STANLEY stuft Flutter auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Flutter Entertainment von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14000 auf 17400 Pence angehoben. Analyst Ed Young sieht in einer am Montag vorliegenden Studie einen guten Einstiegszeitpunkt in die Glücksspiel-Aktie. Er erwartet in diesem Jahr positive Kurstreiber durch das Geschäft mit Sportwetten in den USA und Online-Glücksspiele./tih/ajx



Die jüngste Verlagerung aus dem Comp-Set bietet einen guten Einstiegspunkt für ein starkes globales Geschäft und den US-Marktanteilsführer vor einem positiven US-Katalysatorpfad. Die britische Regulierung ist ein Hauptrisiko, scheint jedoch im Kerngeschäft mit einem implizierten 6,3-fachen EV / EBITDA gut abgezinst zu sein.







Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Ed Young

Analysiertes Unternehmen: Flutter

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 174

Kursziel alt: 140

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m





