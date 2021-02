Vorreiter der Nachfolgeberatung regelt eigene Nachfolge: Management Buy Out by Team bei Marktführern sonntag corporate finance und Nachfolgekontor

Gießen (ots) - Thomas Sonntag veräußert seine M&A-Beratungshäuser - Achtköpfiges Team unter der Führung der Geschäftsführer Julian Will und Patrick Seip übernimmt - Übernahmeinteresse bei kleinen und mittleren Firmen nimmt in Pandemiezeiten deutlich zu



Management Buy Out by Team: Die sonntag corporate finance GmbH sowie die Nachfolgekontor GmbH, gemeinsam eines der größten inhabergeführten und bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap-Bereich (kleine und mittlere Unternehmen), gehen den nächsten Schritt, um ihre führende Marktposition weiter auszubauen. Thomas Sonntag, der Gründer der beiden Schwesterunternehmen, veräußert seine Anteile und gibt die Führung an sein achtköpfiges Managementteam ab.