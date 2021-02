Der Hintergrund ist ein Schreiben aus April 2019 mit Bezug auf einenMercedes-Benz GLK 220 (Abgasnorm Euro 5), das besagt, dass die Daimler AG wohlunzulässige Abschaltungen im Emissionskontrollsystem vorgenommen habe: In demVierzylinder-Dieselmotor vom Typ OM651 wurde eineKühlmittel-Solltemperatur-Regelung eingebaut, damit der Wagen dieStickoxid-Grenzwerte einhält. Bekanntlich bewirkt diese illegaleAbschalteinrichtung, dass bei der für die Typzulassung notwendigen Prüfung imLabor eine niedrigere Kühlmitteltemperatur und auch eine andereAbgasreinigungsstrategie angewendet wird. Damit hält das Fahrzeug auf demPrüfstand die Stickoxid-Grenzwerte ein, auf der Straße eben nicht. In der Folgeordnete das KBA auch für weitere Modelle Rückrufe an, allein in Deutschland fürrund 550.000 Dieselfahrzeuge aus den Baujahren 2008 bis 2018.Die Daimler AG hatte seinerzeit zwar direkt Widerspruch eingelegt. NachInformationen von "Der Spiegel" und dem Bayerische Rundfunk wurden diese nunabgewiesen. Im "Spiegel"-Artikel heißt es: "Das KBA hat nahezu alle Widersprüchedes Herstellers Daimler gegen KBA-Bescheide zurückgewiesen", erklärte dasVerkehrsministerium auf Anfrage: "Bei einem Widerspruch fehlt noch dieBegründung des Herstellers, sodass dieser noch nicht abschließend bearbeitetwerden konnte."Für Dieselexperten Dr. Gerrit W. Hartung ist das ein Durchbruch imDaimler-Abgasskandal. "Geschädigte Verbraucher können nun ihr Recht vor Gerichtziemlich sicher viel leichter durchsetzen. Es kann nun keinen Zweifel mehr darangeben, dass die Daimler AG mindestens beim Dieselmotor vom Typ OM651 massivmanipuliert und den Käufern erheblichen wirtschaftlichen Schaden zugefügt hat.Die Luft für den Hersteller wird immer dünner", betont der Gründer der Dr.Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ )in Mönchengladbach. Die Kanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- undVerbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung von Betroffenen desAbgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" derersten Stunde.Bislang forderten viele Richter in Betrugshaftungsverfahren gegen die Daimler AGeigene Gutachten der Kläger - die sie in der Folge aber nicht selten ablehnten."Das wird sich jetzt ändern. Wenn die Richter ein amtliches Schreiben vom KBAvorliegen haben, kann sich die Daimler AG nicht mehr aus dem Abgasskandalherausreden. Es wird jetzt überdeutlich, dass dieKühlmittel-Solltemperatur-Regelung ein gängiges, nach einschlägigenRechtsvorschriften verbotenes Instrument der Daimler AG ist, umMercedes-Benz-Fahrzeuge unzulässig zu manipulieren", betont Anwalt Dr. Gerrit W.Hartung.Zuletzt wurde der Daimler-Dieselskandal vor dem Bundesgerichtshof behandelt. Diezweite Auseinandersetzung des Bundesgerichtshofs mit dem Daimler-Thermofensterwar ein weiterer Paukenschlag im Verbraucherrecht: Die Instanzgerichte müssennach dem Beschluss zwingend die Argumente der Verbraucher anerkennen undnachprüfen. Alles andere sei eine Verletzung des Anspruchs des Klägers aufrechtliches Gehör."Das sind sehr starke Signale für laufende und kommende Verfahren wegenvorsätzlicher sittenwidriger Schädigung nach der Bestimmung des § 826 BGB. Daseröffnet völlig neue Möglichkeiten für Kläger, gegen die Daimler AG zu ihremRecht zu kommen. Es bleibt eindeutig dabei, dass der erfolgversprechende Weg zumSchadenersatz im Daimler-Abgasskandal über die Gerichte führt!"Pressekontakt:Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbHDr. Gerrit W. HartungHumboldtstraße 6341061 MönchengladbachTelefon: 02161 68456-0E-Mail: mailto:kanzlei@hartung-rechtsanwaelte.deInternet: http://www.hartung-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135256/4832494OTS: Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH