Smarte Energie für schlaue Kunden - Ökologisch und innovativ / Strom und Gas, Technik und Service - Jetzt auch für private Haushalte (FOTO)

Offenburg (ots) - Starke Nachrichten für alle privaten Verbraucher, die bei

Strom und Gas richtig Geld sparen wollen: Durch gemeinsamen Energie-Einkauf

verschafft die e.optimum AG ab dem zweiten Quartal 2021 auch Privathaushalten

die Preisvorteile der Großindustrie. Das neue Produkt "e.optimum home" bietet

Ökostrom und Ökogas zu Bestpreisen. Und zu 100 Prozent ökologisch. Das gehört

zur konsequenten, umweltorientierten Ausrichtung des Unternehmens: Verantwortung

übernehmen für die Zukunft, Ressourcen schonen, nachhaltig handeln. Gert

Nowotny, Vorstandsvorsitzender der e.optimum AG: "Wir sind voll auf

Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und wir sind es aus Überzeugung!"



Seit mehr als zehn Jahren profitieren bisher bereits Unternehmen und Gewerbe vom

gemeinsamen Energieeinkauf, weil das 130-köpfige e.optimum-Team deren Bedarf bei

der Energiebeschaffung bündelt. Und wer größere Mengen kauft, bekommt auch

bessere Preise. Arztpraxen, Autowerkstätten, Landwirte oder Großunternehmen aus

den Bereichen Chemie und Automation zählen zum typischen e.optimum-Kundenstamm.

Boris Käser, Mitglied des e.optimum-Vorstandes, zieht einen Vergleich: "Der

Stromverbrauch dieser 40.000 Gewerbe- und Industriekunden entspricht etwa dem

Verbrauch von mehr als einer Million privater Haushalte. Das wäre zum Beispiel

der Bedarf aller Haushalte in Berlin."





Mit der massiven Ausweitung des Kerngeschäfts verfolgen die etabliertenEnergie-Experten aus dem südbadischen Offenburg auch ambitionierte neueZielmarken: Der bisherige Gewerbekunden-Stamm soll von derzeit 40.000 auf100.000 Kunden ausgebaut werden. Dazu kommen die privaten Haushalte. Denjährlichen Umsatz von zuletzt rund 650 Millionen Euro wollen diee.optimum-Manager damit bis zum Jahr 2025 auf zwei Milliarden Euro steigern.Flankiert wird dieser unternehmerische Kraftakt durch eine Umstrukturierung:Alle Abläufe rund um Lade- und Messtechnik sowie Konzepte etwa für Photovoltaikoder Energie-Einsparung werden gebündelt im neuen Geschäftsfeld "e.optimumtechnology".Die "strukturierte Strombeschaffung" ist Herz des e.optimum-Konzepts: Gekauftwird ein ausgewogener Mix aus Energie am kurzfristigen Spotmarkt, der sich auferneuerbare Energien konzentriert - um Preisvorteile zu nutzen. Und dazu Anteileam längerfristigen Terminmarkt - um Preissicherheit zu gewährleisten. Diee.optimum Strategie: flexibler Energieeinkauf zu echten Marktpreisen, an jedemTag im Jahr und an verschiedenen Handelsplätzen. Den Kunden werden Bestpreisegeboten, keine starren Festpreise.Jetzt also können sich auch alle privaten Haushalte dieser Einkaufs-Communityanschließen - und ihre Energiekosten um bis zu 15 Prozent senken. Damit sind