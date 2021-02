Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - +++ Studie des TÜV-Verbands: Sicherheitsbedenken bremsenSmart-Home-Markt aus +++ Neues TÜV-Prüfzeichen für vernetzte Geräte sorgt fürbesseren Schutz und bietet schnelle Orientierung +++ Cybersecurity sollte festerBestandteil der Produktsicherheit werden +++ +++ Safer Internet Day: TÜV MeetUpzum Thema "Verbraucherschutz und IT-Sicherheit im IoT" +++Die Verbraucher:innen in Deutschland haben nur geringes Vertrauen in dieIT-Sicherheit vernetzter Produkte im Smart Home: Zwei von dreiBundesbürger:innen glauben (66 Prozent), dass ein sehr hohes Risiko besteht,dass mit dem Internet verbundene Fernseher, Alarmanlagen oderStaubsauger-Roboter Ziel eines Hacker-Angriffs werden. 68 Prozent haben großeSorge, dass smarte Geräte ihre persönlichen Daten missbrauchen. Und vier vonfünf Befragten ist unklar (80 Prozent), wie gut die Geräte gegen Cyberangriffegeschützt sind. Nur jede:r Dritte (34 Prozent) vertraut den eingebautenSicherheitsfunktionen der Hersteller. Das hat eine repräsentative Forsa-Umfrageim Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.005 Personen ab 16 Jahren ergeben. "DerSchutz vor Cyberangriffen muss fester Bestandteil der Produktsicherheit werden",sagte Dr. Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands (VdTÜV), anlässlich des"Safer Internet Day". Während die elektrische und funktionale Sicherheit vonProdukten bis ins Detail gesetzlich geregelt ist, fehlten Anforderungen an diedigitale Sicherheit. "Die Sicherheitsbedenken der Verbraucher bremsen dieEntwicklung des Smart-Home-Marktes aus", sagte Stenkamp. Laut Umfrage haben 39Prozent der Befragten bereits auf den Kauf von Smart-Home-Produkten verzichtet,weil sie Angst vor Cyberangriffen haben. Die TÜV-Unternehmen haben deshalb eineZertifizierung für Smart-Home-Produkten auf den Weg gebracht. Stenkamp: "DiePrüfung und Zertifizierung smarter Produkte soll das Sicherheitsniveau erhöhenund Verbrauchern eine bessere Orientierung bei der Kaufentscheidung bieten."Smarte Haustechnikgeräte sind alle Geräte, die mit dem Internet verbunden bzw.vernetzt sind. Computer, Smartphone und Tablet zählen nicht dazu, da sie in derRegel ohnehin vernetzt sind. Die Steuerung und Überwachung der Geräte erfolgt inder Regel per Computer oder Smartphone. Im Bereich der intelligenten Haustechniknutzen laut Umfrage 12 Prozent der Verbraucher:innen in ihrem Haushalt vernetzteSteckdosen. Jeweils 11 Prozent nutzen smarte Lampen oder Thermostate für dieHeizung. 8 Prozent verwenden vernetzte Rauchmelder, 6 Prozent Video-Überwachung