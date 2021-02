C24 Bank startet Pockets - mit kostenlosen Unterkonten zum individuellen Sparziel (FOTO)

München (ots) -



Das Guthaben auf den Pockets wird getrennt vom Girokonto verwahrt. So fällt esnoch leichter, beispielsweise auf einen Urlaub oder ein neues Auto zu sparen.Ein- und Auszahlungen sind jederzeit über die App möglich, egal ob als einmaligeÜberweisung oder als Dauerauftrag.Die Pockets sind für alle Kund*innen kostenlos. Nutzer*innen des Smartkontoskönnen bis zu vier Unterkonten anlegen. Im Pluskonto sind sechs Pockets und imMaxkonto bis zu acht Pockets inbegriffen.PocketPLUS: Unterkonto mit eigener IBAN für Lastschriften und Überweisungen aufexterne KontenMit PocketPLUS erstellen Kund*innen Unterkonten mit eigener IBAN. Damit könnensie auch auf externe Konten überweisen, Geld empfangen oder Lastschrifteneinziehen lassen. Die Funktion ist im Plus- und Maxkonto gebührenfrei.Verbraucher*innen mit dem kostenlosen Smartkonto zahlen 2,90 Euro im Monat proUnterkonto mit Zahlungsfunktion.Demnächst erreichen Verbraucher*innen ihre Sparziele mit den Pockets nocheinfacher. Dann definieren sie für jedes Unterkonto ein individuelles Ziel undbehalten den Überblick über ihren Sparfortschritt. Weitere innovative Funktionenfolgen zeitnah. Verbraucher*innen laden die App der C24 Bank im Google PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.c24.bankapp) und im AppStore (https://apps.apple.com/de/app/c24-bank/id1497319731) von Apple herunter.[1]Voraussetzung ist die aktuellste App-Version (1.13)Über die C24 Bank - Die Open Banking PlattformDie C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet,Kund*innen ein besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen undgleichzeitig Funktionen bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimierenund Geld sparen können. Die C24 Bank agiert von Anfang an als Open BankingPlattform und bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auchFinanzprodukte anderer Institute an - das ist konsequente Transparenz. Bei derC24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene Handy möglich. Zusätzlich wirdder Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert. Dasbietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstlicheIntelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen vonCHECK24 über viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oderMobilfunk. Für die C24 Bank sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementareGrundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre gesamten Aktivitäten und damitGirokonten klimapositiv.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4832562OTS: CHECK24 GmbH