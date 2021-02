DE30 zieht sich von neuen Allzeithochs zurück

++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 erreicht neue Allzeithochs ++ Dialog Semiconductor erholt sich aufgrund von M&A-Nachrichten ++

Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag höher gehandelt, nachdem sie während der asiatischen Sitzung solide Gewinne erzielt hatten. Ein großer Teil der Aufwärtsbewegung wurde jedoch bereits wieder abgegeben. Der DE30 startete den heutigen Kassahandel in der Nähe der Marke von 14.150 Punkten, hat sich seitdem aber unter 14.100 Punkte bewegt. Dialog Semiconductor erlebte heute nach den M&A-Nachrichten große Bewegungen.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erholte sich während der asiatischen Sitzung und erreichte ein Allzeithoch bei 14.180 Punkten. Die Gewinne wurden jedoch mit der europäischen Handelseröffnung zunichte gemacht und der Pullback beschleunigte sich nach der Eröffnung der Sitzung. Der Index brach unter die Aufwärtstrendlinie und testete die untere Grenze der 1:1-Marktgeometrie bei 14.050 Punkten. Da es den Bären nicht gelang, unter diese Hürde zu brechen, bleibt das Bullen-Szenario vorerst intakt. Sollte es dem Index jedoch nicht gelingen, sich oberhalb der Trendlinie im Bereich von 14.100 Punkten zu erholen, sollten Händler auf der Hut sein, da die Verkäufer erneut versuchen könnten, unter die 14.050-Punkte-Marke zu brechen. Ein Bruch unter diese Marke würde den Weg für einen größeren Pullback ebnen, wobei die Unterstützungen bei 14.015 und 13.900 Punkten die ersten Ziele wären.

Unternehmensnachrichten

Dialog Semiconductor (DLG.DE) erholt sich heute nach den M&A-Nachrichten. Renesas Electronics aus Japan bestätigte, dass man in Gesprächen mit Dialog Semiconductor über eine mögliche Übernahme sei. Die Unternehmen sprechen über eine Übernahme zum Preis von 67,50 Euro pro Aktie, was einem Aufschlag von 21% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Der Deal bewertet Dialog Semiconductor mit rund 6 Mrd. Dollar. Renesas muss seine Kaufabsicht bis zum 7. März 2021 offenlegen.

Die Deutsche Bank (DBK.DE) wurde zusammen mit Citigroup, ING und ANZ von der taiwanesischen Zentralbank bestraft, weil sie Getreidefirmen bei Währungsspekulationen geholfen hat. Als Ergebnis wurde der Deutschen Bank der Handel mit lieferbaren und nicht lieferbaren Termingeschäften in Taiwan-Dollar untersagt und sie wurde für zwei Jahre vom Handel mit FX-Derivaten suspendiert.

RWE (RWE.DE) hat den Zuschlag bei einer großen britischen Offshore-Auktion erhalten. RWE war bevorzugter Bieter in der Auktion für zwei Windparkstandorte mit einer potenziellen Kapazität von 3 GW.

Dialog Semiconductor (DLG.DE) eröffnete heute nach den positiven M&A-Nachrichten mit einer großen bullischen Kurslücke. Die Aktie notiert auf einem Allzeithoch, aber leicht unter dem vorgeschlagenen Übernahmepreis von 67,50 Euro. Der Übernahmepreis deckt sich mehr oder weniger mit dem 161,8% Retracement des Rückgangs von Anfang 2020. Der Bereich von 67,75 Euro sollte als kurzfristiger Widerstand für die Aktie angesehen werden. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.