Amatheon Agri startet Markteinführung der eigenen Marke ZUVA Foods – Natürlich Gutes aus Afrika

- Sechs verschiedene, praktische ready-to-eat Frühstück- und Lunchbowls inspiriert von den traditionellen Geschmäckern Afrikas sowie Basis-Produkte wie Quinoa und Chia

- Partnerschaftliche Einbeziehung von Farmern aus den ländlichen Gebieten Afrikas in die ZUVA Wertschöpfungskette

- Eine Marke des Agrarunternehmens Amatheon Agri, welches globale Ernährungstrends mit Produktionsstandorten in Afrika kombiniert

- Einen kurzen Video-Clip für mehr Informationen zu ZUVA und den Projekten in Afrika gibt es hier

https://amatheon-agri.com/videos/Zuva-Video.mp4

Gesunde Ernährung, Convenience und Superfoods sind weltweite Megatrends. Hochwertige Inhaltstoffe sowie nachhaltige und ressourcenschonende Herstellung stehen im Fokus. Bald in aller Munde: Die erste Marke für 100% natürliche, fair und nachhaltig angebaute Lebensmittel aus Afrika. ZUVA Foods – eine echte Innovation auf dem deutschen Markt - macht zum ersten Mal die afrikanische Küche für den deutschen Verbraucher in praktischen ready-to-eat-Mahlzeiten erlebbar.

Die Namensgebung der Dachmarke ist inspiriert von der Herkunft der Produkte. ZUVA bedeutet „Sonne“ in der afrikanischen Shona-Sprache – und genau das sind die ZUVA Produkte: Unter der Sonne Afrikas zu bester Qualität herangereift und von Natur aus reich an wertvollen Nährstoffen. Damit passt ZUVA perfekt zum Lebensstil moderner Konsument*innen, denen eine gesunde und genussvolle Ernährung wichtig sind, und die sowohl zu Hause als auch von unterwegs verzehrfertig ist.

Das ZUVA Launch Sortiment

Die innovativen, hochwertigen und nährstoffreichen Produkte des ZUVA Portfolios bringen erstmals den Flair Afrikas in die deutschen Haushalte. Zu ZUVA gehören Basis-Produkte in einer so attraktiven wie einzigartigen, wiederverschließbaren Dose: ZUVA afrikanische Quinoa und ZUVA afrikanisches Chia. Außerdem im ZUVA Portfolio: