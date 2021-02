BERENBERG belässt LUFTHANSA AG auf 'Sell'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: William Fitzalan Howard

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 6,50

Kursziel alt: 6,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Während Flughäfen, Billigflieger und Qualitäts-Airlines 2021 von einem Neustart des Flugverkehrs profitieren sollten, zählten DSV, Deutsche Post , Maersk und Fedex zu seinen Favoriten im Logistik- und Frachtgeschäft, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Geschäftsmodell von Fluggesellschaften sei zwar prozyklisch, dem gegenüber stünden aber schlechte Fundamentaldaten und Bewertungssorgen. Seine Favoriten sind Wizz Air, Southwest und Ryanair./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.