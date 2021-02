In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen wieder an Remco Westermann, CEO und Vorstandsvorsitzender der Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) , stellen. Und bei der Gesellschaft hat sich seit unserem letzten Interview einiges getan: Kräftiges Wachstum, Kapitalisierung explosionsartig gestiegen, Sitzverlegung geplant und eine größere Übernhame – viele Fragen, die Antworten fanden:

Die Media and Games Invest-Aktie ist seit dem letzten Interview im Juli 2020 um über 150 % gestiegen. Was hat den Kurs getrieben?

Remco Westermann: Es gibt mehrere Gründe für diesen starken Kursanstieg. Wir haben auch in 2020 mit Media and Games Invest („MGI“) eine sehr gute Geschäftsentwicklung gesehen. Mit unserer profitablen Buy-and-Build-Strategie haben wir in den vergangenen sechs Jahren durchschnittlich jedes Jahr über 40 % Wachstum gezeigt. Zusätzlich notiert unsere Aktie seit dem 6. Oktober 2020 auch an der Nasdaq in Stockholm, ein Aktienmarkt, in dem viele andere erfolgreiche Spielefirmen notiert sind. Dadurch sind viele neue Investoren auf unsere Aktie aufmerksam geworden.

Das schnell wachsende und beständig hohe Handelsvolumen der Aktie hat inzwischen auch mehrere institutionelle Investoren überzeugt, die uns schon länger auf dem Radar haben. Zudem haben wir erklärt, unseren Firmensitz von Malta nach Luxemburg verlegen zu wollen, was von den Investoren ebenfalls positiv aufgenommen wurde. Ein zusätzlicher positiver Effekt kam von dem am 18. Januar 2021 verkündeten Kauf des sehr profitablen US-Spieleentwicklers KingsIsle, den wir zu einer sehr attraktiven Bewertung erworben haben. Mit dieser Transaktion erhöhen wir unser EBITDA in der Gruppe auf pro forma-Basis um rund 60 %. Ein zusätzlicher positiver Effekt entstand dadurch, dass wir im Zuge der KingsIsle Akquisition mit Oaktree Capital, die jetzt rd. 9 % der Aktien der MGI halten, einen namhaften Aktionär hinzugewonnen haben.

Was hat sich denn durch die Notierungsaufnahme in Schweden geändert? Wieso eigentlich Schweden? Ist man dort besonders Gaming-affin? Gibt es Bezüge zum Land?

Remco Westermann: Seit der Übernahme der schwedischen Börse durch die Nasdaq hat sich die schwedische Börse sehr gut entwickelt, unter anderem sind dort inzwischen viele wachstumsstarke Gaming-Unternehmen notiert, sodass Investoren, die sich mit dem Segment sehr gut auskennen, den Markt intensiv screenen. Schweden war damit ein idealer Platz für eine Zweitnotierung der MGI. Sowohl Investoren als auch Analysten haben sehr positiv reagiert; einerseits wird MGI mit Embracer und Stillfront verglichen, die beide sehr erfolgreich Buy-and-Build im Spielesegment betreiben, und anderseits hat MGI auf Basis der EBITDA Multiples noch einiges ggü. unserer Peers an Bewertung gut zu machen. Aufgrund der Notiz und den substanziellen Umsätzen in Schweden, haben nun aber auch die Liquidität und die Börsenumsätze in Frankfurt deutlich zugenommen. Damit können auch größere Positionen innerhalb eines Tages gehandelt werden, was gerade für institutionelle Investoren wichtig ist.