Digital-Health-Ideen mit Potenzial: Novartis gibt Shortlist für den mit insgesamt 60.000 € dotierten Digitalen Gesundheitspreis 2021 bekannt

Innovative Projekte für die Zukunft der Patientenversorgung: Eine unabhängige, ehrenamtliche Jury wählte die sieben Projekte für die Shortlist des Digitalen Gesundheitspreises 2021 aus

Erstmals wird dieses Jahr der Sonderpreis #SelbstbestimmtImAlter unter der Schirmherrschaft der BAGSO vergeben

Fast 70 digitale Teams aus Start-ups, Hochschulen und Stiftungen bewerben sich um den Digitalen Gesundheitspreis, der mit insgesamt 60.000 Euro dotiert ist

Nürnberg, 08. Februar 2021 - Die Shortlistkandidaten des Digitalen Gesundheitspreises (DGP) 2021 stehen fest. Mit dem Preis zeichnet Novartis Deutschland jedes Jahr innovative digitale Lösungen für ein zukunftsfähiges Versorgungssystem in Deutschland aus. Auch in diesem Jahr bildet das Spektrum der fast 70 Bewerberprojekte nahezu alle Bereiche des Gesundheitswesens ab und reicht von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) bis hin zu innovativen Vernetzungslösungen.

"Die Pandemie hat uns noch einmal verdeutlicht: Wir brauchen digitale Konzepte, damit wir als Gesellschaft den wachsenden Anforderungen an die Gesundheitsversorgung gerecht werden. Mit durchdachten digitalen Lösungen können wir sowohl Patientinnen und Patienten in ihrem Handeln unterstützen und ihre Gesundheitskompetenz stärken, als auch die Arbeit von Menschen in Gesundheitsberufen aus Klinik, Praxen und Apotheken erleichtern", sagte Dr. med. Thomas Lang, Geschäftsführer Novartis Pharma Deutschland und Gastgeber des DGP. "Mit dem DGP fördern wir Innovationen. Indem wir neue Technologien erschließen und die Entwicklung innovativer Therapien durch digitale Ansätze ergänzen, können wir dazu beitragen, das Behandlungsergebnis - den Patient Outcome - weiter zu verbessern."