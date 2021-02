Seit den Crashtiefs aus März abgelaufenen Jahres und einem Wert von 77,62 Euro konnte Beiersdorf die Corona-bedingten Verluste deutlich eingrenzen und bis Sommer auf 104,05 Euro und somit einen mittelfristigen Widerstandsbereich um 102,00 Euro zulegen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber blieb dem Wertpapier jedoch verwehrt, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich setzte der aktuelle Abwärtstrend ein und drückte die Notierung in den Bereich von 89,00 Euro wieder abwärts. Im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung treten jedoch immer wieder Käufer in Erscheinung und sorgen für zwischengeschaltete Erholungen. So könnte es auch diesmal wieder laufen, nachdem das Papier seit Dezember und im Bereich von 90,50 Euro eine untergeordnete Trendwende versucht zu vollziehen. Noch aber wurde der potenzielle Boden nicht aktiviert, dafür müsste weiteres Kapital in die Beiersdorf-Aktie fließen.

EMA 50 im Blick

Zu Beginn dieser Handelswoche kämpft Beiersdorf um einen Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt bei 93,16 Euro, sollte dieser erfolgreich verlaufen, könnten weitere Zugewinn an 96,00 Euro folgen. Aber erst darüber und über dem EMA 200 könnte weiteres Kurspotenzial an die obere Abwärtstrendbegrenzung um 98,00 Euro freigesetzt werden. Mittelfristige Long-Signale treten erst darüber auf. Aber selbst für die kurze Strecke zur oberen Trendbegrenzung könnte sich schon für ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC7SDD überproportional auszahlen. Sukzessive Schwäche würde sich dagegen bei einem Rücksetzer unter 90,00 Euro in der Beiersdorf-Aktie einstellen, in diesem Szenario müsste noch einmal der mittelfristige Unterstützungsbereich um 88,00 Euro zum Einsatz kommen.