Novaremed sichert sich Kapitalzusage über 50 Mio. US-Dollar von Global Emerging Markets

Im Rahmen des Vertrags verpflichtet sich GEM, Novaremed eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von bis zu 50 Millionen US-Dollar für eine Laufzeit von 36 Monaten nach der Börsennotierung der Aktien des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Novaremed kontrolliert den Zeitpunkt und den maximalen Betrag der Inanspruchnahme unter dieser Fazilität und ist zu keiner Mindestinanspruchnahme verpflichtet. Gleichzeitig mit der Börsennotierung der Novaremed-Aktien wird das Unternehmen Optionsscheine zum Erwerb von Novaremed-Aktien an GEM ausgeben.

Novaremed AG (Novaremed), ein auf die klinische Phase spezialisiertes Biopharmaunternehmen mit Sitz in der Schweiz, gab heute den Abschluss eines Vertrags mit GEM Global Yield LLC SCS (GEM) bekannt. Die Kapitalzusage von GEM, einer privaten, alternativen Investmentgruppe mit Sitz in Luxemburg, beläuft sich auf 50 Mio. US-Dollar.

Die Verfügbarkeit der Mittel vorausgesetzt, dienen die Erlöse aus dieser Finanzierung dazu, die klinische Entwicklung des Hauptprodukts von Novaremed, NRD135S.E1, voranzutreiben. Dieses Produkt ist ein nicht-opioides, niedermolekulares Prüfpräparat zur Behandlung von schmerzhafter, diabetischer, peripherer Neuropathie (PDPN).

„Wir freuen uns sehr über diese finanzielle Vereinbarung mit GEM“, erklärte Dr. Isaac Kobrin, Executive Chairman of the Board von Novaremed. „Diese Finanzierungsvereinbarung mit GEM wird uns nach der Börsennotierung helfen, die Entwicklung unseres hoch innovativen Hauptprodukts für die nicht-opioide Behandlung von Patienten mit diabetesbedingten, chronischen neuropathischen Schmerzen voranzutreiben. Die anhaltende Opioidkrise hat den hohen ungedeckten medizinischen Bedarf an neuartigen Behandlungen erhöht, die chronische Schmerzen kontrollieren können, ohne Abhängigkeit und Missbrauch zu verursachen.“

Über schmerzhafte, diabetische, periphere Neuropathie (PDPN)

Periphere Nervenverletzungen verschiedener Ätiologien (z. B. diabetische periphere Neuropathie, postherpetische Neuralgie, Neuropathie aufgrund von Krebs oder Trauma) können zu chronischen und schweren, intraktablen neuropathischen Schmerzen führen. PDPN ist eine der häufigsten Komplikationen bei Diabetes. Bis zu 20 % der Patienten mit PDPN leiden unter chronischen, schwächenden neuropathischen Schmerzen, die die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Viele der derzeit verfügbaren Medikamente zur Behandlung von PDPN sind nur begrenzt wirksam und aufgrund vielfältiger Nebenwirkungen, auch auf das zentrale Nervensystem, häufig schlecht verträglich.