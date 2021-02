Zeitungen bieten wegen winterlicher Zustellprobleme E-Paper an

Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen: Die "Münstersche Zeitung" teilte auf ihrer Webseite am frühen Morgen mit, dass es aufgrund der Witterung in einigen Bereichen des Verbreitungsgebietes zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen könne. Auch "Die Glocke" schrieb auf ihrer Webseite von Verspätungen sowie Ausfällen - und schaltete das E-Paper frei.

MÜNSTER/LEIPZIG (dpa-AFX) - Schnee und Eis haben am Montag vielerorts die Zustellung von Tageszeitungen erschwert. Zahlreiche Blätter boten daher Lesern vorsorglich die aktuelle Ausgabe kostenlos als E-Paper im Internet an.

Eine ähnliche Lage in Sachsen: Die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ) richtete sich ebenfalls an die Leser. "Leider sind am Montag auch unsere Zustellerinnen und Zusteller bei der Wetterlage nur schwer vorangekommen - in einigen Gebieten in den Landkreisen konnten wir die gedruckte LVZ gar nicht zu Ihnen bringen." Gehwege und Straßen seien mitunter gar nicht oder nur schwer passierbar gewesen.

Dieses Bild zeigte sich bei weiteren Tageszeitungen, darunter in Bayern bei der "Main-Post". Auch die "Allgäuer Zeitung" wich auf das E-Paper-Angebot aus: "Das winterliche Wetter zwang in Teilen des Allgäus auch unsere besten Fahrer und Zusteller in die Knie und hatte Auswirkungen auf die pünktliche Zustellung Ihrer Tageszeitung."/rin/DP/men