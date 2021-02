Insolvenzrisiko in der Reisebranche deutlich erhöht / Anzahl der Insolvenzen bereits 2020 gestiegen (FOTO)

Hamburg (ots) - In der Corona-Krise zählen die Reisebüros und Reiseveranstalter

zu den am stärksten betroffenen Branchen in Deutschland. Im Juni 2020 sahen sich

85% der befragten Reisebüros und Reiseveranstalter in ihrer Existenz bedroht

(ifo Konjunkturumfrage, Sonderfrage Juni 2020;

https://www.ifo.de/branchenatlas/reisebranche ).



Eine Analyse des Informationsdienstleisters CRIFBÜRGEL zeigt nun, dass die

Folgen der Pandemie das Insolvenzrisko in der Reisebranche deutlich erhöht

haben. Im Vergleich zum Februar 2020 ist die Zahl der finanzschwachen und damit

insolvenzgefährdeten Reisebüros und Reiseveranstalter um 31,3 Prozent

angestiegen. Insgesamt gelten derzeit 8 Prozent bzw. 1.810 Unternehmen aus der

Reisebranche als insolvenzgefährdet (Stand Januar 2021). Im Februar 2020 lag der

Wert bei 1.379 (6,1 Prozent). CRIFBÜRGEL untersuchte für die Auswertung die

finanzielle Lage von insgesamt 22.600 Reisebüros und Reiseveranstalter in ganz

Deutschland.







insolvenzgefährdet sein", sagt CRIFBÜRGEL Geschäftsführer Dr. Frank Schlein. "Da

in den Insolvenzstatistiken vor allem die Vergangenheit abgebildet wird, sie

gewissermaßen ein Blick in den Rückspiegel sind, werden sich die Auswirkungen

aus dem letzten Jahr vor allem in den Insolvenzstatistiken 2021 bemerkbar

machen", erklärt Schlein die Prognose.



Ein Blick auf die regionalen Zahlen zeigt, dass das Insolvenzrisiko aus

Unternehmen aus der Reisebranche in allen Bundesländern angestiegen ist.

Besonders deutlich in Rheinland-Pfalz (plus 47 Prozent), Bremen (plus 42

Prozent) und in Schleswig-Holstein (plus 40 Prozent).



Bereits 2020 mussten mehr Unternehmen aus der Reisebranche eine Insolvenz

anmelden. So stiegen die Pleiten der Reisebüros und -veranstalter von 83 (2019)

auf 150 Fälle.



Für die Studie hat CRIFBÜRGEL Informationen zur Finanzlage von Firmen, die

Aufschluss über die Zahlungsfähigkeit geben, ausgewertet. Dazu zählen Angaben in

Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Mitarbeiter- und Umsatzzahlen oder

Zahlungserfahrungen. Auch negative Gerichtsmerkmale wie Mahnverfahren,

Inkasso-Überwachungen oder allgemeine Einträge im Schuldnerverzeichnis flossen

ein.



