Gießen (ots) - Thomas Sonntag veräußert seine M&A-Beratungshäuser - Achtköpfiges

Team unter der Führung der Geschäftsführer Julian Will und Patrick Seip

übernimmt - Übernahmeinteresse bei kleinen und mittleren Firmen nimmt in

Pandemiezeiten deutlich zu



Management Buy Out by Team: Die sonntag corporate finance GmbH sowie die

Nachfolgekontor GmbH, gemeinsam eines der größten inhabergeführten und

bankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap-Bereich (kleine und mittlere

Unternehmen), gehen den nächsten Schritt, um ihre führende Marktposition weiter

auszubauen. Thomas Sonntag, der Gründer der beiden Schwesterunternehmen,

veräußert seine Anteile und gibt die Führung an sein achtköpfiges Managementteam

ab.







und Erfolgsquoten beim Unternehmensverkauf im M&A-Sektor für den deutschen

Mittelstand angeht. Die starke Stellung resultiert aus dem vielfach

ausgezeichneten Beratungs-Know-how und dem einzigartigen Ansatz des anonymen

Bieterverfahrens.



"Gerade in Pandemiezeiten erhalten Unternehmensverkäufe im kleinen und mittleren

Segment einen zusätzlichen Schub", sagt Patrick Seip. "Hier wollen wir die

Firmeninhaber bei der Transaktion mit unserer Expertise und unserer Erfahrung

unterstützen. Nicht zuletzt deshalb, um den Fortbestand der Betriebe zu

sichern", ergänzt Julian Will. Die beiden langjährigen Geschäftsführer von

sonntag corporate finance und Nachfolgekontor haben ihre Anteile an den beiden

Beratungshäusern aufgestockt und sind nun Hauptgesellschafter.



Mit der steigenden Nachfrage nach M&A-Beratungsmandaten wird zugleich ein

erweitertes, junges Führungsteam enger an die beiden Schwesterunternehmen

gebunden. Neben Seip und Will stocken die Projektleiter Fabian Schmidt und

Benedikt Pohlner ihre jeweiligen Anteile auf. Die Projektleiter David Weidmann,

Niklas Poppelreuter, Sebastian Wissig und Sebastian Ringleb, ebenfalls seit

Jahren erfolgreich im Beraterteam tätig und Experten auf dem Gebiet der

Nachfolgeregelung, kommen als neue Gesellschafter mit an Bord. Darüber hinaus

steigt der Projektentwickler Jochen Ahl als Investor ein.



Die neue Konstellation steht damit zugleich für Kontinuität. "Wir sind Thomas

Sonntag dankbar für sein Vertrauen und brennen darauf, unsere Position in den

nächsten Jahren durch ein erweitertes Team und weitere Innovationen auszubauen.

Hier haben wir vor allem die Nachfolgeberatung von Unternehmen in der

Spannbreite von 500.000 EUR bis 500 Mio. EUR Umsatz im Fokus", sagt Will.



Seip beschreibt die Transaktion im eigenen Unternehmen als eindrucksvolles

Beispiel, wie die Nachfolgeregelung erfolgreich gestaltet werden kann: "Wir Seite 2 ► Seite 1 von 2



