Drei Steuertipps für Hundebesitzer (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Homeoffice, Kontaktbeschränkungen, kaum

Freizeitmöglichkeiten - da ist das Gassi gehen mit dem geliebten Vierbeiner eine

willkommene Abwechslung. Zwar muss man als Hundehalter die Hundesteuer bezahlen,

aber dass man mit dem Hund auch noch Steuern sparen kann, wissen die wenigsten.

Wie das funktioniert, und was dabei zu beachten ist, zeigt der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). Drei

Steuerspartipps für Hundefreunde.



1. Hundehalterhaftpflicht ist absetzbar





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Hundehalterhaftpflicht ist - ebenso wie viele andere private Versicherungen- abzugsfähig. Steuerzahler können also die entsprechenden Beiträge in der Regelals Sonderausgabe in der Steuererklärung angeben. Das ist allerdings nur dannsinnvoll, wenn der in diesem Fall zulässige Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpftwurde. Er beträgt bei Einzelveranlagung 1.900 Euro, bei Zusammenveranlagung3.800 Euro.Achtung: Der Steuervorteil bei der Hundehalterhaftpflicht gilt nicht für andereTierversicherungen - wie zum Beispiel Versicherungen gegen Krankheit.2. Professionelle Hundebetreuung von der Steuer absetzenFüttern und Fell bürsten, ausführen und austoben: Wer sich für die Versorgung,Betreuung oder Pflege seines Hundes professionelle Hilfe ins Haus holt, kann inder Regel einen Teil der Ausgaben von der Steuer absetzen. Das Stichwort lautethier: haushaltsnahe Dienstleistungen.Dabei handelt es sich um Arbeiten, die im Haushalt regelmäßig anfallen undnormalerweise von einem Haushaltsmitglied erledigt werden könnten. Wenn dafürein professioneller, also gewerblich angemeldeter Anbieter - etwa einHundesitter - in die eigenen vier Wände kommt, handelt es sich um haushaltsnaheDienstleistungen. Noch ist das in Anbetracht der Corona-Pandemie und ihrenderzeit strengen Kontaktbeschränkungen zwar nicht möglich. Doch sollten imFrühjahr oder Sommer diese Einschränkungen gelockert werden oder gar entfallen,sollten Herrchen oder Frauchen steuerlich gesehen Folgendes dabei beachten:- 20 Prozent der jeweils anfallenden Anfahrts-, Arbeits- und Lohnkosten erkenntdas Finanzamt steuermindernd an. Oder anders gesagt: Frauchen oder Herrchentragen die Rechnungssummen ihrer haushaltsnahen Dienstleistungen, die sichinnerhalb eines Kalenderjahres angesammelt haben, in die Steuererklärung ein.Und das zuständige Finanzamt zieht dann 20 Prozent dieser Kosten von derSteuerschuld ab.- Allerdings ist der jährliche Steuervorteil für haushaltsnahe Dienstleistungenauf 4.000 Euro begrenzt.- Materialkosten werden nicht berücksichtigt, weshalb es ratsam ist, dieverschiedenen Kostenarten in der Rechnung getrennt ausweisen zu lassen.Generell liegt die Betonung bei den haushaltsnahen Dienstleistungen ganz klar