Generali entwickelt in Kooperation mit Movendo eine zukunftsweisende Lösung zur robotergestützten Sturzprävention (FOTO)

München (ots) -



- Generali startet Zusammenarbeit mit Movendo Technology, dem Forschungs- und

Präventionszentrum (FPZ) und der Deutschen Sporthochschule in den Bereichen

Robotik und Prävention

- Bei der ersten Initiative untersucht Generali das Trainieren von Menschen

mithilfe eines Robotersystems zur Sturzprävention



Pro Jahr kommt es in Deutschland bei Menschen im Alter 65+ zu rund 6 Millionen

Stürzen. 450.000 Menschen kommen nach einem Sturz sogar in ein Krankenhaus:

Diese Zahlen belegen, wie verhängnisvoll Stürze sein können - vor allem im

höheren Alter. Als lebenslanger Partner für ihre Kunden entwickelt die Generali

Deutschland deshalb eine robotergestützte Lösung zur Sturzprävention in

Zusammenarbeit mit Movendo Technology, dem Forschungs- und Präventionszentrum

(FPZ) und dem wissenschaftlichen Forschungspartner Deutsche Sporthochschule

In einem ersten Schritt der Kooperation untersuchen die Generali Deutschland und

ihre Partner, wie sich ein robotergestütztes Training bei Personen mit erhöhtem

Sturzrisiko auswirkt. Dabei trainieren die Teilnehmer in FPZ-Therapiezentren

mithilfe des Robotersystems "hunova" des italienischen Unternehmens Movendo

Technology, das durch seine technische Kompetenz neue Maßstäbe setzt. Ziel der

Generali ist es, ihren Kunden individuelle Lösungen zur Sturzprävention

anzubieten und die Anzahl der Stürze zu reduzieren. Nach einer Startphase in

Deutschland soll das Projekt weltweit verbreitet werden.



Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, betont: "

Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg, um ein lebenslanger Partner für Kunden

zu werden. Das bedeutet, neue Technologien zu nutzen und zukunftsweisende

Lösungen für unsere Kunden und Vertriebsorganisationen zu entwickeln sowie

unsere Versicherungs-, Präventions- und Assistance-Angebote weiter auszubauen.

Mit dieser innovativen Partnerschaft ermöglichen wir den praktischen Einsatz des

von Movendo Technology entwickelten Robotersystems 'hunova' zum Nutzen unserer

Kunden, mit einem besonderen Fokus auf ältere Menschen."



Simone Ungaro, Vorstandsvorsitzender von Movendo Technology, sagt: " Wir sind

stolz darauf, Teil des von Generali entwickelten Konzepts des Lifetime

Partner-Versprechens zu sein. Dank der Generali sind wir gemeinsam mit FPZ und

der Deutschen Sporthochschule Köln richtig positioniert, um einen entscheidenden

Durchbruch im Gesundheitsbereich zu schaffen. Mit Hilfe unseres Roboters

'hunova' und seiner digitalen Lösung 'silver index' ist es nun möglich, das

Sturzrisiko objektiv zu bewerten und vorherzusagen und Menschen dabei zu



