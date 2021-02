Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Diesen Sonntag muss der letzte Lockdown enden – und dann ein ganz anderes Konzept her Am 10. Februar, also am Mittwoch dieser Woche tritt die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen und beschließt über die weiteren Corona-Maßnahmen. Am 14. Februar (nächsten Sonntag) läuft der Lockdown planmäßig aus. Laut einer aktuellen Umfrage von …