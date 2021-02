Die TecDAX-notierte Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG aus Berlin meldet einen neuen Millionenauftrag. „Auftraggeber ist die Nuclear Research and Consultancy Group in Petten (NL), ein weltweit führendes Forschungsinstitut für die Herstellung von Radiopharmazeutika”, so das Medizintechnik-Unternehmen am Montag. In Auftrag gegeben wurden Planung und Bau von Heißzellen für die GMP-konforme Bearbeitung von Alpha- ...