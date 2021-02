Defense Metals nimmt zu den jüngsten Kooperationsplänen der kanadischen und US-amerikanischen Regierung in Bezug auf Elektrofahrzeuge und kritische Rohstoffe Stellung

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia – 8. Februar 2021: Defense Metals Corp. („Defense Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) ist mit den jüngsten Integrationsplänen der kanadischen und US-amerikanischen Regierung in Bezug auf Elektrofahrzeuge und kritische Rohstoffe wie Seltenerdmetalle sehr zufrieden.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, meint dazu:

„Im Zuge des weiteren Ausbaus der 1.708 Hektar großen Seltenerdlagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George in British Columbia arbeiten wir aktiv mit Regierungsbehörden und angeschlossenen Regierungsgruppen zusammen. Wir gehen davon aus, dass 2021 für unser Unternehmen ein sehr arbeitsreiches Jahr werden wird.“

Für nähere Informationen zu dieser Branchenentwicklung in Nordamerika lesen Sie bitte folgenden Artikel: https://www.mining.com/web/trudeau-eyes-leaps-forward-in-integration-w ...

Über das Wicheeda REE Konzessionsgebiet

Das Projekt Wicheeda beherbergt angezeigte Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02 Prozent leichten Seltenerdmetallen („LREO“) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90 Prozent LREO.[i]

Das 1.708 Hektar große Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.

Geologisch gesehen liegt das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und im Rocky Mountain Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Struktur. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.