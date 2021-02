Berlin (ots) - Die weltweit führende Reisemesse bietet Anreize für Top-Einkäufer

der Branche: erfolgreiche Geschäfte, neue und etablierte Kontakte, erstklassiger

Content und tägliche News aus der Tourismusindustrie - ITB Buyers

Circle-Mitglieder erhalten kostenfreien Zugang zur zentralen Online-Plattform -

Inhalte bis 31. Mai auf ITB Berlin NOW verfügbar



Der Startschuss für die Bewerbungen zum ITB Buyers Circle ist gefallen. Die

weltweit führende Reisemesse lädt auch in diesem Jahr Top-Einkäufer aus aller

Welt ein, sich für eine der 1.000 Mitgliedschaften im ITB Buyers-Circle zu

bewerben. Vom 9. bis 12. März trifft sich das Who's Who der globalen

B2B-Reisebranche auf der neuen digitalen Plattform ITB Berlin NOW. Top-Einkäufer

können neue Kontakte knüpfen, ihr Business entscheidend vorantreiben und von

erstklassigem Content und tägliche News aus der Tourismusindustrie profitieren.

Von den kostenfreien Services können sowohl nationale und internationale

Direktentscheider aus den Bereichen Leisure, Business Travel und MICE als auch

Start-ups ihre Vorteile ziehen.







Einkaufs-Power mitbringt: Fünf von zehn Mitgliedern verfügten über mindestens

fünf Millionen Euro Einkaufsvolumen, sechs von zehn arbeiteten in Firmen mit

mehr als 100 Beschäftigten, sieben von zehn hatten die ITB Berlin mindestens

viermal besucht und acht von zehn waren in Europa tätig. Einkäufer aus aller

Welt können sich noch bis einschließlich 12. März 2021 für den ITB Buyers Circle

bewerben (https://itbbuyerscircle.com/) . Dank des digitalen Formats bleibt die

Plattform der ITB Berlin NOW noch bis zum 31. Mai geöffnet, so dass Mitglieder

über das Veranstaltungsende hinaus die Vorteile des ITB Buyers Circle nutzen

können. Bewerbungen lassen sich unter http://www.itbbuyerscircle.com einreichen.

Die Aufnahme erfolgt wie in den vergangenen Jahren nach individueller Prüfung

eines jeden Kandidaten.



Für die Top-Einkäufer lohnen sich die zahlreichen Services des ITB Buyers

Circle: Umfangreiche Networking-Angebote, wie Verabredungen mit

Gesprächspartnern zu one-on-one oder Gruppen-Videochats, interessensbasierte

Kontaktvorschläge, virtuelle Themen-Cafés, ITB Berlin NOW Convention

(https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/) -Vorträge von international

renommierten Experten sowie eine 24/7 Verfügbarkeit der Plattform. Dies bedingt

eine deutliche Zeitersparnis und Effizienzsteigerung. Das interessenbasierte

Matching der Plattform garantiert, dass Einkäufer Aussteller treffen können, für

deren Produkte sie sich interessieren. Außerdem können ITB Buyers



