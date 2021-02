Blackhawk Growth übermittelt von Health Canada angeforderte weitere Informationen hinsichtlich Einreichung von vorläufiger Anordnung bezüglich ExProbe SARS-CoV-2 und erhält Schreiben hinsichtlich Prüfung von SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit

Vancouver (British Columbia), 8. Februar 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ, CNSX: BLR.CN, OTC: BLRZF) (das „Unternehmen“) hat Health Canada die angeforderten weiteren Informationen hinsichtlich der Einreichung der vorläufigen Anordnung in Zusammenhang mit seinem ExProbe SARS-CoV-2 Testing Kit übermittelt.

Das Unternehmen hat am Freitag, dem 8. Januar, ein Schreiben von Health Canada erhalten, in dem weitere Informationen für das ExProbe SARS-CoV-2 Testing Kit angefordert wurden. Health Canada hatte einen Zeitrahmen von zehn Tagen vorgegeben, um die Informationen zu übermitteln, wobei die Option einer (bis zu) 30-tägigen Verlängerung bestand, die das Unternehmen ausübte. Blackhawk freut sich bekannt zu geben, dass alle 227 Seiten der angeforderten Dokumentation zusammengestellt und Health Canada zum vereinbarten Termin am 6. Februar 2021 übermittelt wurden.

Blackhawk freut sich zudem bekannt zu geben, dass es am Freitag, dem 29. Januar, ein Schreiben von Health Canada bezüglich seines Antrags in Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit erhalten hat, der nun „geprüft“ wird. Das Unternehmen wurde in Kenntnis gesetzt, dass Health Canada die vorläufige Anordnung nun aktiv prüft.

Die vorläufige Anordnung von Health Canada in Zusammenhang mit seinem Antrag hinsichtlich des SARS-CoV-2 IgG/IgM Rapid Test Kit wurde am 4. November 2020 eingereicht, wobei weitere Informationen hinsichtlich des ExProbe SARS-CoV-2 Testing Kit angefordert wurden. Blackhawk arbeitet mit dem Hersteller und seinem Konformitätsteam zusammen, um sicherzustellen, dass die angeforderten Informationen unverzüglich bereitgestellt werden. Health Canada hat einen Zeitrahmen von zehn Tagen vorgegeben, um die Informationen zu übermitteln, wobei im Bedarfsfall die Option einer (bis zu) 30-tägigen Verlängerung bestand.

Blackhawk wird seine Aktionäre weiterhin auf dem Laufenden halten, während das Antragsverfahren bei Health Canada läuft. Blackhawk gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Prüfungszeiträume von Health Canada ab.

Über Blackhawk Growth

Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehören SAC Pharma, Trip Pharma, Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.