Hamburg, 08.02.2021 - Seit Ende Januar steht den institutionellen Investoren und Fachpressevertretern aus dem Netzwerk von Montega die neue Event-Plattform CONNECT offen. Die Nutzer finden dort eine kalendarische Übersicht aller bevorstehenden Veranstaltungen wie Konferenzen, Roadshows und Earnings Calls. Auch der Anmeldeprozess und das Eventmanagement werden durch CONNECT erheblich vereinfacht.



So können interessierte Teilnehmer bei Roadshows beispielsweise einsehen, welche Zeitslots für Einzel- oder Gruppentermine verfügbar sind und ihre Terminanfrage bequem online übermitteln. Gibt es mehrere Anfragen für einen Slot, generiert CONNECT automatisiert Alternativvorschläge. Der Bereich Konferenzen ermöglicht darüber hinaus eine selbständige Anmeldung für Montegas Großveranstaltungen wie den Hamburger Investorentag - HIT und zeigt alle dort präsentierenden Unternehmen. Anfragen für Einzelgespräche mit den Vorständen können nun mit wenigen Mausklicks erfolgen, wodurch der in der Vergangenheit oftmals zeitaufwendige Austausch per E-Mail entfällt. Bei Earnings Calls oder anderen virtuellen Events erhalten die Teilnehmer nach einer erfolgreichen Anmeldung zudem Zugang zum Veranstaltungslink sowie den notwendigen Einwahldaten. Über ein persönliches Profil kann das individuelle Event-Programm schließlich mühelos eingesehen und verwaltet werden.

Alexander Braun, Vorstand der Montega AG, zum Launch von CONNECT: "Wir sind hochzufrieden mit dem Start und haben bereits die ersten Veranstaltungen über die Plattform erfolgreich absolviert. Das überaus positive Feedback der Teilnehmer zeigt uns, dass auch die Kunden den Mehrwert von CONNECT sofort erkannt haben. In Zukunft werden wir den Veranstaltungsbereich weiter konsequent ausbauen und uns als führende Plattform für Events im Nebenwertesegment etablieren."



Über Montega

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Presse- und Investorenkontakt

Montega AG

Patrick Speck

Schauenburgerstraße 10

20095 Hamburg

Tel.: 040/ 41111 3770

Mail: p.speck@montega.de



