Gericht hebt nächtliche Ausgangbeschränkungen in Baden-Württemberg auf Autor: Tichys Einblick | 08.02.2021, 14:56 | 49 | 0 | 0 08.02.2021, 14:56 | Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Baden-Württemberg ab Donnerstag aufgehoben. Eine Bürgerin aus Tübingen hatte einen Eilantrag dagegen beantragt. In der Begründung hält das Gericht der grün-schwarzen Landesregierung ein unverhältnismäßiges Handeln vor. Ausgangsbeschränkungen seien gesetzlich nur möglich, „soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung von Der Beitrag Gericht hebt nächtliche Ausgangbeschränkungen in Baden-Württemberg auf erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer