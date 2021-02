Terra Quantum gestaltet elektronisch gesendete Mitteilungen unbrechbar, nachdem es eine Schwachstelle in der ‚Post-Quanten-Kryptographie’ offenbart

Die Terra Quantum AG, einer der führenden Quantentechnologie-Vorreiter in Europa, verkündete heute Einzelheiten der Untersuchung, die das derzeitige Verständnis darüber auf den Kopf stellt, was eine unbrechbare und zukunftssichere Datenverschlüsselung bedeutet. Der Durchbruch von Terra Quantum sichert kritischste Mitteilungen, wie etwa streng vertrauliche Nachrichten, Online-Banking-Details und geheime Mitteilungen zwischen internationalen Organisationen.

Unsere bahnbrechenden Ergebnisse zeigen die Angreifbarkeit existierender Post-Quanten-Verschlüsselungsschemata. Durch den Bedarf inspiriert, den aufgezeigten Schwachpunkt zu beheben, haben wir das superschnelle Schlüsselaustauschverfahren durch die Glasfaser entwickelt.“

Was ist Post-Quanten-Kryptographie?

Es besteht die allgemeine Auffassung, dass es bis zum nächsten großen Fortschritt hinsichtlich der Rechenleistung - des Quantencomputing - nur noch wenige Jahre dauert. Und wenn das Quantencomputing verfügbar wird, werden die vergangenen Techniken zum Schutz von Daten durch Verschlüsselung dadurch angreifbar.

Die Post-Quanten-Kryptographie beschreibt eine Reihe von Verfahren, um den Datenschutz auf das Niveau von Standards zu bringen, das für eine zukünftige Technologieumgebung erforderlich ist, in der Hacker sich dem Quantencomputing bedienen. Einer der beliebtesten ist der Advanced Encryption Standard (AES), der geschaffen wurde, um Angriffen von Quantencomputern standzuhalten. Die Post-Quanten-Kryptographie ist zum Leitbild für Organisationen geworden, die nach einem langfristigen Schutz für ihre Daten suchen.

Was hat Terra Quantum herausgefunden?

Terra Quantum hat erkannt, dass der AES gegenüber bereits identifizierten Algorithmen ziemlich sicher ist, jedoch gegenüber aufkommenden Bedrohungen schutzlos dastehen kann. Um eine Verteidigung aufzubauen, hat Terra Quantum begonnen, nach Schwachstellen zu suchen, indem es den AES gegen neue Algorithmen getestet hat. Dabei hat Terra Quantum eine Schwachstelle auf dem Message-Digest Algorithm MD5 entdeckt. Das Team von Terra Quantum hat herausgefunden, dass man einen Algorithmus unter Verwendung eines Quantum Annealers knacken kann, der ungefähr 20.000 Qubits umfasst. So einen Annealer gibt es heute nicht, und während es zwar unmöglich ist, vorauszusagen, wann dieser geschaffen werden kann, ist es denkbar, dass ein solcher Annealer Hackern in der Zukunft zur Verfügung stellen könnte. Daher hat Terra Quantum die zunehmenden Möglichkeiten für eine Inversion der breiten Klasse von kryptographischen Hashfunktionen, wie etwas MD5 oder AES, aufgezeigt (die Hashfunktion ist die Funktion, die eine lange Kette von Bits irreversibel in eine kleine Zahl wandelt). Hiermit offenbart Terra Quantum die Angreifbarkeit existierender Post-Quanten-Verschlüsselungsschemata.