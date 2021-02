MORGAN STANLEY belässt INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 2,20 auf 2,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Erträge der italienischen Bank profitierten weiter von Gebühren und dem Versicherungsgeschäft, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu liege der Umfang der faulen Kredite auf einem historischen Tief. Das Wachstum des Zinsüberschusses dürfte aber verhalten bleiben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.