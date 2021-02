Solar-Anleihe (A2LQLH) der Ranft Invest GmbH notiert an der Börse Frankfurt – Zinskupon von 4,75% bis 5,25% p.a.

Solar-Anleihe – die Ranft Invest GmbH hat bereits im Jahr 2018 eine bis 2030 laufende Solar-Anleihe (ISIN: DE000A2LQLH9) mit einem Zins von 4,75% bis 5,25% aufgelegt. Die Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen von 5 Mio. Euro. Derzeit bietet die Emittentin eine zweite Tranche mit einem Emissionsvolumen von 990.000 Euro an. Die Anleihe kann ab einer Mindestinvestitionssumme von 3.000 Euro gezeichnet werden. Die Ranft Invest GmbH plant, ein Portfolio an Solaranlagen schwerpunktmäßig in Deutschland aufzubauen. Die Emittentin hat dazu bereits acht Solar-Dachanlagen mit einer Leistung von zusammen 2,6 MWp in Deutschland erworben, die allesamt seit Oktober 2019 in Betrieb sind.

Ranft Invest Solar-Anleihe 2018/30

ANLEIHE CHECK: Die Ranft Solar-Anleihe 2018/30 (WKN: A2LQLH) ist an der Börse Frankfurt notiert und dort handelbar. Die Anleihe-Laufzeit endet am 30.06.2030. Der jährliche Zinssatz der Anleihe steigt mit der Laufzeit – bis 30.06.22 beträgt der Zinssatz 4,75%, vom 01.07.22 bis 30.06.26 beträgt der Kupon 5,00% und in den letzten vier Jahren vom 01.07.26 bis 30.06.30 schließlich 5,25% p.a. Die Zinsauszahlungen finden halbjährlich zum 01.01. und 01.07. statt.