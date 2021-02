Wiener Corona-Experte weist Kritik an EU-Impfstoffbeschaffung zurück

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Co-Vorsitzende der für Corona-Impfstoffe zuständigen EU-Steuerungsgruppe hat den Vorwurf zu langsamer Verhandlungen mit den Herstellern zurückgewiesen. "Diese Kritik stammt von Leuten, die diesen Prozess nicht kennen und ihn nicht genau verfolgt haben", sagte der Österreicher Clemens Martin Auer der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag).

In der Steuerungsgruppe sitzen Vertreter der 27 EU-Staaten. Sie war an den von der EU-Kommission geführten Vertragsverhandlungen beteiligt. Die Kommission steht in der Kritik, weil vorerst in der EU nur wenig Corona-Impfstoff verfügbar ist.