BERLIN (dpa-AFX) - Der Lieferdienst Delivery Hero setzt auf Expansion. Ende 2020 gab es in Südkorea ein Okay für einen Milliardenzukauf. Mit der Übernahme von Woowa ist aber vermutlich noch lange nicht Schluss. Geld verdient Delivery Hero bisher nicht. Allerdings hat die jüngste Kursrally an der Börse nun Folgen für den Woowa-Zukauf. Was das Unternehmen umtreibt, was Analysten sagen und wie sich die Aktie macht.

Mit dieser Nachricht hatte Südkorea Delivery Hero wohl ein verspätetes Weihnachtsgeschenk beschert: Kurz vor dem Jahreswechsel genehmigte die südkoreanische Kartellbehörde KFTC den Zusammenschluss des Konzerns mit dem dortigen Lieferdienst Woowa Brothers - allerdings unter Auflagen. KFTC verlangt von Delivery Hero unter anderem den Verkauf der Südkorea-Tochter Yogiyo. "Es ist offensichtlich, dass das nicht die bestmögliche Lösung ist", sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin kürzlich. So sei der Verkauf von Yoyigo schmerzhaft, ergebe aber Sinn. Delivery Hero wolle sich dem beugen.

Allerdings muss der Dax -Konzern den Firmenwert von Woowa wegen eines kräftigen Kursanstiegs der Delivery-Aktie wahrscheinlich um 1,4 Milliarden Euro nach unten korrigieren. Denn der Berliner Konzern will die Übernahme unter anderem mit 40 Millionen eigenen Aktien bezahlen. Seit der Ankündigung im Dezember 2019 ist der Kurs der Delivery-Hero-Aktie jedoch um rund 170 Prozent gestiegen, sodass der damals auf 3,6 Milliarden Euro bezifferte Firmenwert von Woowa deutlich überholt ist.

Durch den Kursanstieg ist der Wert des Aktienanteils am Kaufpreis um 3,3 Milliarden auf rund 5,2 Milliarden Euro gestiegen. Ein Teil davon ist nicht durch die operative Entwicklung von Woowa gedeckt, so dass diese Summe abgeschrieben werden muss. Dennoch hält Delivery an dem Woowa-Deal fest. Er soll bis Ende März vollzogen werden.

Südkorea ist wie viele asiatische Länder enorm wichtig für das Geschäft des Konzerns. In Asien wuchs der Konzern zuletzt besonders stark, ähnlich in Latein- und Südamerika. Aus dem Nordamerika-Geschäft ist das Unternehmen schon vor einiger Zeit ausgestiegen und hat es anderen Lieferdiensten wie Doordash und Grubhub überlassen.

In allen vier definierten Geschäftsregionen - neben Asien sowie Latein- und Südamerika auch noch Nord- und Osteuropa sowie Nahost und Nordafrika - setzt Delivery Hero weiterhin auf Wachstum. Zuletzt war das Unternehmen mit verschiedenen Marken in 49 Ländern weltweit vertreten. In Lateinamerika hatte Delivery Hero im dritten Quartal das Geschäft des spanischen Lieferdienstes Glovo übernommen.