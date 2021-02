GR Silver Mining meldet hohe Silbergrade vom Plomosas-Projekt!

#GRSilverMining hat neue Bohrergebnisse von seiner Plomosas-Liegenschaft in Mexiko gemeldet. Die Resultate deuten darauf hin, dass es sich hier um ein weit größeres mineralisiertes System handelt.

Die historische Plomosas-Liegenschaft entpuppt sich für GR Silver Mining (0,77 CAD; 0,52 Euro; CA36258E1025) immer mehr zum Glücksfall. Die im März von First Majestic Silver erworbene, frühere Silber- und Goldmine liefert beständig gute Bohrergebnisse. Nun hat GR Silver Resultate aus dem jüngsten Bohrprogramm an der Oberfläche und im Untergrund veröffentlicht ( ausführlich hier ). Und hier stieß man auf beachtlche Werte. So kam Bohrloch PLI20-05 beispielsweise auf 1,181 Kilo Silberäquivalent je Tonne. Ein Teilabschnitt wies sogar 2,507 Kilo Silberäquivalent je Tonne über 0,6 Meter auf.

GR Silver Mining: Zwei Ressourcenschätzungen in Arbeit

Mit diesem Bohrprogramm will GR Silver bisher unbekannte mineralisierte Zonen auf Plomosas entdecken. Vorstandschef und Gründer Marcio Fonseca sieht sich hier mit diesen und vorherigen Ergebnissen auf einem guten Weg. Die Resultate würden auf ein größeres, epithermales System hindeuten. Das Unternehmen will noch vor Beginn der führenden Branchenmesse PDAC Anfang März die erste Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt vorlegen. Zudem will man auch ein Ressourcen-Update für das benachbarte San Marcial-Projekt veröffentlichen. Hierfür besitzt GR Silver bereits eine erste Ressourcenschätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent, von denen sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (mehr hier) befinden.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,77 CAD | 0,52 Euro

Börsenwert: 117 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl: 121.490.324

Optionen: 7.507.178 (gew. Durchschnittspreis: 0,26 CAD)

Warrants: 23.815.203 (gew. Durchschnittspreis: 0,36 CAD)

Aktienzahl (voll verwässert): 152.812.705

Anteilseigner: First Majestic Silver (17,4%), Management & Insider (10,8%), diverse Rohstofffonds (28,5%), Sandstorm Gold (2,5%), JDS Energy & Mining (1,8%), SSR Mining (1,2%)