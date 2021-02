BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke ist nach heftiger Kritik an Geschäftspraktiken und Bilanzierung auf Mängel im eigenen Haus gestoßen. "Im Rahmen der laufenden Prüfungen ist es zu kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Complianceorganisation und der internen Revision gekommen", teilte das Unternehmen überraschend am Montag in Baden-Baden mit. Konzernvorstand Mark Kindermann verlässt mit sofortiger Wirkung das Management. Der Kurs der Grenke-Aktie stürzte nach den Nachrichten um bis zu 37 Prozent in den Keller.

Zuletzt lag der Kurs am Nachmittag noch mit 30,49 Prozent im Minus bei 26,76 Euro und war damit mit großem Abstand Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Schon im Jahr 2020 hatte die Grenke-Aktie infolge der Corona-Pandemie und heftiger Manipulationsvorwürfe eines Leerverkäufers gegen den Konzern fast 60 Prozent verloren. Inzwischen wird das Papier sogar rund 70 Prozent billiger gehandelt als vor einem Jahr.